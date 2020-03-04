Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Köse: "Devletimizin ve ordumuzun yanındayız" - Son Dakika
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Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Köse: "Devletimizin ve ordumuzun yanındayız"

6 saat önce

Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Köse, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.

Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Köse:

Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Köse, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.


Mersin'de Tarsus İlçe Müftülüğü önünde sendika üyeleriyle birlikte basın açıklaması yapan Köse, "Soçi Mutabakatına rağmen İdlib'de yerel halkı uzaklaştırmak ve Suriye dışına çıkarmak adına yürütülen saldırı ve katliamlara batılı ülkelerin düşük perdeden de olsa ses çıkarmaması kabul edilemez" dedi.


Rejim güçlerinin sivil halka yönelik katliamlarına, terör örgütlerinin yapılanmasına ve etnik temizliğe 'dur' demenin zamanı geldiğini ifade eden Köse, "Başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı" operasyonunun bir an önce başarıyla sonuçlanmasını, Suriye'nin toprak bütünlüğü korunarak kalıcı barışın sağlanmasını ve harekata katılan askerlerimizin görevlerini tamamlayarak en kısa zamanda sağ-salim dönmelerini Cenab-ı Allah'tan diliyoruz. Bağımsız Diyanet Sen olarak devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Siyasi partilerimizi, tüm sivil toplum örgütlerimizi ve vatandaşlarımızı birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye, sosyal medyaya sızacak asılsız tahrik ve dezenformasyona karşı uyanık olmaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Bahar Kalkanı Harekatı, Diyanet Sen, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:59 Kaynak: İHA
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