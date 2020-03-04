Bağımsız Eğitimciler Sendikası; 'Bahar Kalkanı Harekatı'nda Devletimizin ve Kahraman... - Son Dakika
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Bağımsız Eğitimciler Sendikası; 'Bahar Kalkanı Harekatı'nda Devletimizin ve Kahraman...

6 saat önce

Bağımsız Eğitimciler Sendikası Eskişehir İl Temsilcisi Mustafa Asım Elbinsoy, 'Bahar Kalkanı Harekatı'nda Devletimizin ve kahraman Mehmetçiklerimizin yanındayız' dedi.

Bağımsız Eğitimciler Sendikası; 'Bahar Kalkanı Harekatı'nda Devletimizin ve Kahraman..., System.String[]

Bağımsız Eğitimciler Sendikası Eskişehir İl Temsilcisi Mustafa Asım Elbinsoy, 'Bahar Kalkanı Harekatı'nda Devletimizin ve kahraman Mehmetçiklerimizin yanındayız' dedi.


Bağımsız Eğitimciler Sendikası Eskişehir İl Temsilcisi Mustafa Asım Elbinsoy, yaptığı yazılı açıklamasında, "Suriye/ İdlip'te başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı' için Devletimizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız. Bir süreden beri Soçi Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'nin garantör ülke olarak bulunduğu İdlip'te kahraman askerlerimize karşı saldırılar yapılmaktadır. Suriye-İdlip bölgesinde geçtiğimiz günlerde birliklerimize yapılan Rusya destekli hava saldırısında şehit düşen 34 Kahraman Şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Hak'tan rahmet ve mağfiret, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Suriye güçlerinin Rusya'ya güvenerek saldırıları düzenlediği ve Rusya'nın açık desteğini aldığı açıktır. Soçi Mutabakatına rağmen İdlip'de yerel halkı uzaklaştırmak ve Suriye dışına çıkarmak adına yürütülen saldırı ve katliamlara Batılı ülkelerin düşük perdeden de olsa ses çıkarmaması kabul edilemez. Sorunun sadece İdlip ile ilgili olmadığını, Rusya'nın sıcak denizlere inme hayalini gerçekleştirmek istediğini, bu nedenle Suriye'de Esad rejimi ile iş birliği yaptığının farkındayız. Askerlerimize yapılan saldırılara, rejim güçlerinin sivil halka yönelik katliamlarına, terör örgütlerinin yapılanmasına ve etnik temizliğe "dur" demenin zamanı gelmiştir. Bu nedenle; Soçi Mutabakatı çerçevesinde başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı' operasyonunun bir an önce başarıyla sonuçlanmasını, Suriye'nin toprak bütünlüğü korunarak kalıcı barışın sağlanmasını ve harekata katılan askerlerimizin görevlerini tamamlayarak en kısa zamanda sağ-salim dönmelerini Cenab-ı Hak'tan diliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Bahar Kalkanı Harekatı, Eskişehir, Suriye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:45 Kaynak: İHA
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