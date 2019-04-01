Bağımsız Girdiği Seçimi Kazandı
27 dakika önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde AK Parti'nin aday göstermemesi üzerine partisinden istifa eden Münür Şahir, bağımsız girdiği belediye başkanlığı seçimini kazandı.
Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde AK Parti
'nin aday göstermemesi üzerine partisinden istifa eden Münür Şahir, bağımsız girdiği belediye başkanlığı seçimini kazandı.
Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Osmaneli Belediye Başkanı Bağımsız aday Münür Şahin
oldu. Sandıkların açılmasının ardından Osmaneli zafer kutlamalarına başladı. Kutlamalara çok sayıda kişinin katıldığı görülürken Başkan Şahin teşekkür konuşması yaptı.
Başkan Şahin, yaptığı açıklamada "Osmaneli'de yorucu bir süreyi geride bırakıyoruz. Beni destekleyen Osmaneli halkına çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok farklı bir süreç yaşandı Osmaneli de, özellikle benim aday gösterilmeme sürecinden sonra Osmaneli halkının beni sahiplenmesi ve sürekli olarak benim aday olmamı istemeleri en sonunda da benim adaylığımı açıklamamla beraber farklı bir süreç başlamıştı. Allah'a şükürler olsun güzel bir sonuç alarak Osmaneli de belki de bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Osmaneli de tüm siyasi partilerin destekleriyle bir bağımsız aday olarak seçimi kazandık. Bundan sonra da Osmaneli'ye güzel hizmetler yapmak suretiyle bu hizmeti kaldığımız yerden devam ettireceğiz. Ben buradan tüm Osmaneli halkına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:10 Kaynak: İHA
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