Son Dakika Haberleri: Bağımsız Girdiği Seçimi Kazandı

Bağımsız Girdiği Seçimi Kazandı

27 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde AK Parti'nin aday göstermemesi üzerine partisinden istifa eden Münür Şahir, bağımsız girdiği belediye başkanlığı seçimini kazandı.

Bağımsız Girdiği Seçimi Kazandı, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde AK Parti'nin aday göstermemesi üzerine partisinden istifa eden Münür Şahir, bağımsız girdiği belediye başkanlığı seçimini kazandı.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Osmaneli Belediye Başkanı Bağımsız aday Münür Şahin oldu. Sandıkların açılmasının ardından Osmaneli zafer kutlamalarına başladı. Kutlamalara çok sayıda kişinin katıldığı görülürken Başkan Şahin teşekkür konuşması yaptı.

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada "Osmaneli'de yorucu bir süreyi geride bırakıyoruz. Beni destekleyen Osmaneli halkına çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok farklı bir süreç yaşandı Osmaneli de, özellikle benim aday gösterilmeme sürecinden sonra Osmaneli halkının beni sahiplenmesi ve sürekli olarak benim aday olmamı istemeleri en sonunda da benim adaylığımı açıklamamla beraber farklı bir süreç başlamıştı. Allah'a şükürler olsun güzel bir sonuç alarak Osmaneli de belki de bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Osmaneli de tüm siyasi partilerin destekleriyle bir bağımsız aday olarak seçimi kazandık. Bundan sonra da Osmaneli'ye güzel hizmetler yapmak suretiyle bu hizmeti kaldığımız yerden devam ettireceğiz. Ben buradan tüm Osmaneli halkına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:10 Kaynak: İHA

AK Parti, Bilecik, Osmaneli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İl Başkanı: İstanbul'da Seçimi Kazandık, Hayırlı Olsun İmamoğlu'ndan, İstanbul'u Karıştıran "Teşekkür" Pankartlarına Suç Duyurusu! AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Usulsüzlükler Tespit Edildi Ünlü İsimler Sabahın İlk Saatlerine Kadar Seçim Sonuçlarını Bekledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 11:37:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağımsız Girdiği Seçimi Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]