Bağımsız Girip Seçimi Kazanan Fethiye Atlı Mazbatasını Aldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde, bağımsız olarak girdiği seçimi kazanan mevcut belediye başkanı Fethiye Atlı, mazbatasını aldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, bağımsız olarak girdiği seçimi kazanan mevcut belediye başkanı Fethiye Atlı, mazbatasını aldı.



Türkiye'nin ilk başörtülü kadın belediye başkanı olarak bilinen ve AK Parti'den geçtiğimiz dönem Keban Belediye Başkanı seçilen Fethiye Atlı, 31 Aralık'ta yapılan yerel seçimlerde partisinden aday gösterilmeyince bağımsız seçimlere girdi. 905 oy olarak en yakın rakibi olan AK Parti'nin adayı Ömer Kaya'ya 164 oy fark atan Atlı, bugün ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı.



Mazbatasını alan Atlı, kurban kestirip belediyeye geçti.Vatandaşlarında eşlik ettiği Başkan Atlı, hizmetlerine ayrım yapmadan devam edeceğini söyledi. - ELAZIĞ

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