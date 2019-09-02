Bağımsız GSYH, geçen yıl yüzde 2,8 arttı

Türkiye'de bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), 2018'de yüzde 2,8 artış gösterdi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılına ilişkin 'Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla' verilerini açıkladı. Buna göre, yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,8 arttı.



Dört çeyrek toplamından elde edilen ve 11 Mart 2019 tarihinde yüzde 2,6 olarak yayımlanan 2018 yılı ilk büyüme tahmini, bağımsız yıllık GSYH hesabıyla yüzde 2,8 olarak revize edildi.



Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,7 artarak 3 trilyon 724 milyar 388 milyon TL oldu. Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı 2018 yılında yüzde 19,0 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, yüzde 12,1 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 8,2 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.



Hanehalkı nihai tüketim harcamaları arttı



Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların nihai tüketim harcamaları 2018 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 0,04 arttı. Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 56,7 oldu. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, yüzde 21,2 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 16,4 ile ulaştırma ve yüzde 14,7 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.



Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2018 yılında yüzde 14,8 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29,9 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 6,6 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 0,6 azalış gösterdi.



Mal ve hizmet ihracatı 2018 yılında yüzde 7,8 artarken, ithalatı yüzde 7,8 azaldı



Mal ve hizmet ihracatı 2018 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 7,8 artarken, ithalatı yüzde 7,8 azaldı.



İşgücü ödemeleri yüzde 19,2 arttı



Gelir yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına göre işgücü ödemeleri, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,2 artarken, brüt işletme artığı/karma gelir yüzde 21,6 arttı.



İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı yüzde 33,8 oldu



İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2017 yılında yüzde 34,4 iken bu oran 2018 yılında yüzde 33,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2017 yılında yüzde 49,4 iken 2018 yılında yüzde 48,7 oldu. - İSTANBUL