Bağımsız Hekimler Birliği Çalıştayı'nda hekimlerin sorunları için çözüm önerileri oluşturuldu Açıklaması - Son Dakika
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Bağımsız Hekimler Birliği Çalıştayı'nda hekimlerin sorunları için çözüm önerileri oluşturuldu Açıklaması

06.03.2022 19:31
Bağımsız Hekimler Birliği Çalıştayı'nda hekimlerin sorunları için çözüm önerileri oluşturuldu Açıklaması

Bağımsız Hekimler Birliği Çalıştayı'nda, sağlıkta şiddet suçunun cezai yaptırımlarının artırılması, bu suçun katalog suçlar kapsamına alınması ve Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'ndaki cezai hükümlerin Ceza Muhakemeleri Kanunu'na eklenmesi gerektiği belirtildi.

Bağımsız Hekimler Birliği Çalıştayı'nda, sağlıkta şiddet suçunun cezai yaptırımlarının artırılması, bu suçun katalog suçlar kapsamına alınması ve Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'ndaki cezai hükümlerin Ceza Muhakemeleri Kanunu'na eklenmesi gerektiği belirtildi.

Tabip odalarının, hekim sendikalarının, hekim dernek ve gruplarının katılımıyla düzenlenen Bağımsız Hekimler Birliği Çalıştayı'nda hekimlerin sorunlarına yönelik acil çözüm önerileri oluşturuldu.

Çalıştaya ilişkin açıklama yapan Doç. Dr. M. İlhan Şahin, dünyada şiddet olaylarının yüzde 25'inin sağlık hizmetleri alanında yaşandığını belirtti.

Sağlıkta şiddet konusunda yapılacak düzenlemeler ve alınacak önlemlerin bir meslek grubuna imtiyaz olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayan Şahin, belirlenen çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

"Acilen sağlıkta şiddet suçunun cezai yaptırımları artırılmalı, bu suç katalog suçlar kapsamına alınmalı ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'ndaki cezai hükümler Ceza Muhakemeleri Kanunu'na eklenmeli.

Şiddet uygulayanlara karşı, sağlık hizmetlerini aksattıkları için şikayete bağlı olmaksızın doğrudan kamu davası açılmalı. Sağlık sisteminde ağır iş ve hasta yükünü azaltacak düzenlemeler yapılmalı, hekimlere yardım edecek personelin sayısı artırılmalıdır. Sağlık kuruluşlarında önleyici güvenlik tedbirleri alınmalı.

Hastaların hak arama kanalı olarak, kurum içi hasta hakları birimleri etkin olarak kullanılmalı, yapılan şikayetlerin hekimleri tehdit edici ve yıldırıcı bir yöntem olarak kullanılmasının ve istismar edilmesinin önlenmesi sağlanmalı, şikayetler hekimlerden yanıt istenmesinden önce başhekimliklerde tamamı hekimlerden oluşturacak bir etik kurulda değerlendirilmeli ve bu kapsamda SABİM hattı kaldırılmalı."

Şahin, çalışan ve emekli hekimlerin özlük haklarına ilişkin de tüm kamu kurumlarına bağlı olarak çalışan hekimler için sabit ek ödemede 2,5 kat artış yapılması ve sabit ödeme merkezinin bütçeye aktarılması gerektiğini söyledi.

Nöbet saat ücretlerinde 3 kat artış yapılmasını ve icap nöbet ücretlerinin nöbet ücretine oranının yüzde 50'ye çıkarılmasını isteyen Şahin, nöbet ve icap ödemelerinde saat sınırının kaldırılması ve tutulan nöbetin ücretinin tam olarak ödenmesi gerektiğini kaydetti.

Tıbbi hataların azaltılması için sağlık sisteminde ağır iş yükünün azaltılarak hekimin hastaya daha fazla zaman ayırabilmesinin sağlanmasını öneren Şahin, "Neyin komplikasyon neyin malpraktis olduğu konusunda kanuni tanımlamalar yapılmalı ve hekimlik uygulamaları konusunda açılan davalar için özel olarak ihtisas mahkemeleri kurulmalı." dedi.

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Rusya'dan Donetsk bölgesine insani yardım Rusya'dan Donetsk bölgesine insani yardım 112'yi gereksiz yere meşgul edenler savcılığa şikayet edilecek 112'yi gereksiz yere meşgul edenler savcılığa şikayet edilecek

İlhan Şahin, Kamu, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağımsız Hekimler Birliği Çalıştayı'nda hekimlerin sorunları için çözüm önerileri oluşturuldu Açıklaması - Son Dakika


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