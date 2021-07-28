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Bağımsız İstanbul Milletvekili Özdağ'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a destek Açıklaması - Son Dakika

Bağımsız İstanbul Milletvekili Özdağ'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a destek Açıklaması

28.07.2021 14:08
Bağımsız İstanbul Milletvekili Özdağ'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a destek Açıklaması, System.String[]

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek verdi.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek verdi.

Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile "Ayyıldız Hareketi" çalışmaları kapsamında Niğde'de çeşitli temaslarda bulunan Özdağ, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Suriyelilerin Türkiye'nin dostları olarak muhakkak ülkelerine dönmeleri gerektiğini savundu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamasına değinen Özdağ, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlerin çığlığı anlamında olan bu açıklama da Tanju Başkan'ı infaz etmek için gerekçe olarak kullanılamaz. Net ve açık bir şekilde ifade etmek isterim ki Bolu Belediye Başkanı'mızın, böyle bir soruşturma başlatılması durumunda 'Ayyıldız Hareketi' olarak arkasındayız. Kendisine arkadaşlarımızla birlikte önümüzdeki hafta ziyaret ederek destek vereceğim. Tanju Başkan yıllardan beri bu konuya dikkati çeken nadir politikacılardan bir tanesidir. Türkiye için nasıl tehlike oluşturduğunu görmüştür, ifade etmiştir ve seçim kampanyası süresinde de Bolu'da bu konuyu etkili bir şekilde gündeme getirmiştir. Kendi partisi tarafından da eleştirildiğini üzüntüyle görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda ne yapar, bu bizi çok ilgilendirmiyor ama bunu milli ve partiler üstü mesele olarak gördüğüm için bu konuda milli tavır alan ve sığınmacıların ülkesine dönmelerini isteyen bütün siyasi duruşları, kurumları, kişileri, sivil toplum örgütlerini, aydınları, 'Ayyıldız Hareketi' olarak kucaklarız ve sonuna kadar destekleriz. Tanju Başkan'ı bu konuyu cesur bir şekilde gündeme getirdiği için içeriğine katılmamakla birlikte tebrik ediyoruz, destekliyoruz."

Ümit Özdağ, "Ayyıldız Hareketi" olarak Türkiye'nin önüne büyük bir ekonomik kalkınma projesi koyduklarını belirtti. Neoliberal politikaları tarihin çöplüğüne attıklarını aktaran Özdağ, "Sürdürülebilir kalkınma ekonomisi projemizle Devlet Planlama Teşkilatını kurarak, 12 yıllık kalkınma planları yaparak ve devletin tekrar fabrikalar inşa ettiği, istihdam yarattığı bir ekonomik modele geçeceğiz. Devlet, bütün gücünü halkının istihdamı için kullanacak." ifadelerini kullandı.

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

Özdağ ve beraberindekiler, daha sonra, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ederek dua okudu.

Özdağ, burada yaptığı açıklamada, Ömer Halisdemir'in tarihin akışını değiştirecek müdahaleleri yapan insanlardan biri olduğunu söyledi. FETÖ'nün darbe girişimi esnasında komutanından aldığı emri ve bir asker için yerine getirilmesi en zor görevlerden birini tereddüt etmeden Halisdemir'in yerine getirdiğini vurgulayan Özdağ, şunları kaydetti:

"Şehit Ömer Halisdemir, bu eylemiyle FETÖ'cü darbenin başarısızlığa uğratılmasında olağanüstü büyük bir rol oynamıştır, Türk tarihine geçmiş kahramanlardan birisidir. FETÖ, FETÖ yandaşları şehidimizi karalamak için ahlaksızca iftiralar attılar ve bundan sonra da atacaklardır ama bizler için şehidimiz Kürşat'la Çin sarayını basan 40 ihtilalci tarihte hangi konuma sahipse onlarla aynı konuma sahiptir. Çanakkale'de savaşan, Sakarya'da, Dumlupınar'da savaşan yiğitlerimiz, şehitlerimiz, gazilerimiz, hangi konuma sahipse o da o konuma sahiptir. Allah rahmet eylesin."

Bağımsız İstanbul Milletvekili Özdağ'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a destek Açıklaması
Bağımsız İstanbul Milletvekili Özdağ'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a destek Açıklaması
Bağımsız İstanbul Milletvekili Özdağ'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a destek Açıklaması
Bağımsız İstanbul Milletvekili Özdağ'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a destek Açıklaması
Bağımsız İstanbul Milletvekili Özdağ'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a destek Açıklaması

Milletvekili, Tanju Özcan, İstanbul, Bolu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bağımsız İstanbul Milletvekili Özdağ'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a destek Açıklaması - Son Dakika


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