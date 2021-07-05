Bağımsız İstanbul Milletvekili Özdağ'dan HDP'ye "Başbağlar Katliamı" tepkisi - Son Dakika

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 5 Temmuz 1993'te terör örgütü PKK tarafından 33 sivil vatandaşın katledildiği Başbağlar Katliamı'nı anımsatarak, "Bugün HDP ile siyasette açık kapalı iş birliği yapan herkes bilmelidir ki; HDP bu katliamın ve bunun gibi yüzlerce katliamın arkasındaki siyasi figürdür." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Afyonkarahisar Kent Konseyi'nin, Atatürk'ün Kocatepe'de Büyük Taarruz öncesinde çekildiği fotoğrafını Afyonkarahisar Kent ambleminden çıkardığını belirtti.

Afyonkarahisar Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan'a seslenen Özdağ, "Muzaffer Türk Ordusu'nun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kanına, Türk milletinin büyük zaferine, Afyon tarihinin en büyük hadisesine karşı böyle bir saygısızlık yapma cesaretini nereden alıyorsun?" diye sordu.

Gelen tepkiler üzerine geri adım atılarak logonun tekrar değiştirildiğini anlatan Özdağ, "Yaşanan bu olay, devlet krizinin hangi boyuta çıktığını gösteriyor." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından miralay rütbesi verilen Mehmet Nazım Bey'in isminin, şehit olduğu yere, Çöğürler Tren İstasyonu'na verilmesi talebinin, "ismin çok uzun olduğu" gerekçesiyle reddedildiğini aktaran Özdağ, "Devlet Demir Yolları yetkililerine soruyorum; Bu çok uzun olduğunu söylediğiniz isimde, hoşunuza gitmeyen şehit oluşu mu, cephelerde kazanılmış yarbaylığa kadar rütbe ve şehit olarak kazanılan miralaylık rütbesi mi, yoksa şehidimizin adı mı?" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ, Kanal İstanbul için, "Kanal İstanbul, bir yandan Türk ekonomisinin tabutuna çakılacak son çivi, öte yandan İstanbul depreminde hayatını kaybedecek on binlerin mezarıdır." ifadelerini kullandı. Özdağ, kentsel dönüşüme harcanması gereken paranın Kanal İstanbul'a harcanacağını iddia etti.

Terör örgütü PKK tarafından 5 Temmuz 1993'te 33 sivil vatandaşın katledildiği Başbağlar Katliamı'nın yıl dönümü olduğunu anımsatan Özdağ, "Bugün HDP ile siyasette açık kapalı iş birliği yapan herkes bilmelidir ki; HDP bu katliamın ve bunun gibi yüzlerce katliamın arkasındaki siyasi figürdür." değerlendirmesinde bulundu.