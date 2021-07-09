Kaza geçiren sendika genel başkanı hayatını kaybetti - Son Dakika

Kaza geçiren sendika genel başkanı hayatını kaybetti

MANİSA - Ankara'da düzenlenen eyleme katılan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile Ali Faik İnter, dönüş yolunda Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde geçirdikleri kazada hayatını kaybetti.

Manisa'nın Soma ilçesinde çalıştıkları firmadan 8 yıldır tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle dün maden işçileri tarafından Ankara'da yapılan eyleme katılan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile Ali Faik İnter, eylemin ardından 45 YC 0299 plakalı otomobille yola çıktı. Dönüş yolunda 45 YC 0299 plakalı otomobil, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede araçta bulunan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile Ali Faik İnter'in hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Önce kaza yerine, daha sonra Kırkağaç Devlet Hastanesine giderek bilgi alan CHP Kırkağaç İlçe Başkanı Özcan Kaçar, "Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin ve Bağımsız Maden İş Üyesi Ali Faik İnter, Ankara dönüşü ilçemiz sınırları içinde Bakır Mahallesi'ndeki benzinlik inşaatına dolgu yapılan yerde kaza yapmışlar. Herhalde 5-6 gündür Ankara'da haklarını almak için ciddi bir mücadele ettiler. Meclise gittiler, kendileriyle sürekli telefonla irtibat halindeydik. Gelirken sabaha karşı 04.30 civarlarında arabayı toprağa kaptırıp takla atıp trafik kazası yapmışlar. İkisi de vefat ettiler. İkisi de güzel insandı, yıllarca haklarını almak için mücadele ettiler. Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.