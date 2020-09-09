Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye katıldı - Son Dakika

Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye katıldı

MHP'den ihraç edilen bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Genel Başkan Meral Akşener'in de katıldığı törenle İYİ Parti'ye katıldı.

Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye katıldı, System.String[]

MHP'den ihraç edilen bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Genel Başkan Meral Akşener'in de katıldığı törenle İYİ Parti'ye katıldı.

Ankara'da düzenlenen törende konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu günün büyüdükleri ve çoğaldıkları bir gün olduğunu belirterek, "Bugün mutluluğun, büyümenin resminin çizildiği bir gün. Bugün Sayın Erhan Usta'nın aramıza katılmasının tescillendiği bir gün. Davetimi kabul etti ve aramıza katıldı. İYİ'ler ailesine, ben 'cesurlar hareketi' diyorum, cesurlar ailesine katıldı. Huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Akşener, Erhan Usta'yı ilk defa 2015 seçimlerine giderken Sayın Bahçeli'nin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi programının lansmanını yaptığı toplantıda tanıdığını anlatarak, "Yan yana oturtmuşlardı bizi. Kendisi ihraç edildiği zaman bir süre geçsin istedim. Sonra bir yemeğe davet ettim. Konuştuk. Davet ettim partimize. Dedi ki 'Başkanım bugün olmaz, ben bunu kendime izah edemem. Herhangi bir yere gitmeye göçmeyle ilgili bir kararım yoktur. Bir karar vereceğim, ya tamamen evime döneceğim, bırakacağım bu işleri ya da eğer bir devam kararı alırsam; ama onun için de iç dünyamda zamana ihtiyacım var. Ondan sonra oturup konuşuruz' dedi. ve bekledim. Sonra bir gün telefon açtım. Dedim ki 'Erhan kardeşim, Sayın Başkan bir görüşebilir miyiz?' O da 'Tabi' dedi. Görüştük 'bu aileye katılır mısınız' diye. Ama ona dedim ki 'Cevap istemiyorum. Önce evde, eşinize, çocuklarınıza soracaksınız. Çünkü onlar da tam ve kamil bir biçimde 'burada birlikte yer alalım derlerse birlikte yol yürümekten çok büyük mutluluk duyacağım' dedim. Bir hafta sonra da evlerine gittim. Eşi Nihal ile de tam anlamıyla tanıştık. Ondan sonra da bir arada yol yürümeye birlikte olmaya karar verdik" diye konuştu.Usta da Akşener'e teşekkür ederek, "Kendisinin ısrarlı daveti üzerine üzerine ben de bu cesurlar hareketine, iyiler hareketine katılıyorum. Kendisine bu nazik davet üzerine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İlkelerinden ve ülkülerinden taviz vermeden siyaset yapacağım bir kurum olarak gördüm ben İYİ Parti'yi. Biz aynı mahallenin çocuklarıyız. Aynı camianın çocuklarıyız. Kendimizi en iyi şekilde ifade edebileceğimiz bir siyasi kurum olarak gördük burayı" dedi.

Akşener, konuşmaların ardından Erhan Usta'ya rozetini taktı.

Milletvekili, Erhan Usta, İYİ Parti, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 13:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye katıldı - Son Dakika

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