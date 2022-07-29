Monster Notebook'un kurucusundan yerli oyun stüdyosu! - Son Dakika
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Monster Notebook'un kurucusundan yerli oyun stüdyosu!

29.07.2022 19:06
Monster Notebook'un kurucusundan yerli oyun stüdyosu!

Bağımsız oyun stüdyosu Semruk Games, uluslararası bir oyun stüdyosu olma amacıyla yola çıktı. İlk etapta mobil oyun üretecek stüdyonun hedefleri çok daha büyük.

Geçtiğimiz ekim ayında kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyetlerine başlayan Semruk Games, ekosistemin iddialı oyuncularından biri olmaya hazırlanıyor. Monster Notebook Kurucu su ve CEO'su İlhan Yılmaz'ın kurucusu olduğu stüdyo, Türkiye'den dünyaya açılan uluslararası bir oyun şirketi olma hedefiyle yola çıktı.

Bağımsız oyun stüdyosu Semruk Games'ten oyun ekosistemine güçlü giriş

Yaklaşık 20 kişiden oluşan ekibiyle yola çıkan stüdyo, adını çeşitli mitolojilerde kuvvetli, dayanıklı, güçlü gibi kavramlarla özdeşleşen çift başlı yırtıcı bir kuş olan Semruk'tan alıyor. Oyun geliştirme süreçlerine mobil oyunlarla başlayan stüdyo, ilerleyen süreçte PC ve konsol oyunları üretmeyi planlıyor.

Monster Notebook'un kurucusundan yerli oyun stüdyosu!

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İlhan Yılmaz, "Oyun gibi, kaynağını insana dair çok temel yapılardan alan, hayatın içinden bir olgunun yine insana dair meseleleri iyiye dönüştürecek bir potansiyel taşıdığına inanıyoruz. Temelinde derin ve anlamlı bir hikaye yatan her oyunun ilgi çektiği ve daha çok oyuncuya ulaştığı bilinen bir gerçek.

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Semruk Games olarak, oyunun dönüştürücü gücünü geleceğe yön veren bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Oyunların etki gücü yüksek bir değere sahip olması, anlatmak istediğimiz hikayelerin geniş kitlelere ulaşmasına eşsiz bir imkan sağlıyor. Stüdyomuzun kuruluş aşamalarını geçtiğimiz ekim ayında tamamladık, alanında yetkin ekibimizle çıktığımız bu yolda zaman içinde büyüyeceğimize ve çok başarılı işlere imza atacağımıza inanıyoruz" dedi.

Semruk Games Yönetici Yapımcısı Kayra Keri Küpçü ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Oyun sektörü artık 7'den 70'e her yaştan, her sosyo-ekonomik gruptan kadın ve erkek kullanıcıları içine alan, hızlı büyümesiyle yatırımcıların dikkatlerini çeken bir sektör. Semruk Games olarak herkese hitap eden oyunlar üreterek bu büyümeye anlamlı bir katkı sunmak için bir araya gelmiş, tutkulu bir ekibiz.

Bu tutkuyu ilk etapta mobil platforma üreteceğimiz oyunlarla, ilerleyen süreçlerde PC ve konsol oyunlarıyla uluslararası ekosistemde ses getirecek bir başarıya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Türkiye'den çıkan büyük bir oyun stüdyosu olma yolculuğumuzdan bizimle birlikte yürümek isteyen, oyun dünyasındaki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip eden arkadaşları yanımızda görmek isteriz"

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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, su, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Monster Notebook'un kurucusundan yerli oyun stüdyosu! - Son Dakika

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