Bordor Office sistem gereksinimleri neler? Border Office kaç GB? - Son Dakika
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Bordor Office sistem gereksinimleri neler? Border Office kaç GB?

23.08.2022 10:17
Bordor Office sistem gereksinimleri neler? Border Office kaç GB?

Bağımsız stüdyo Cheesecake Dev tarafından geliştirilip yayınlanan simülasüyon oyunu Border Office'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından "Border Office sistem gereksinimleri" şeklinde araştırılıyor. Peki, Bordor Office sistem gereksinimleri neler? Border Office kaç GB? Detayları haberimizde…

Paper, Please oyununun 3D hali olan Border Office'te sınır görevlisinin hayatını simüle ediyorsunuz. Cheesecake Dev tarafından geliştirilip yayınlanan simülasyonu oyunu Border Office'in sistem gereksinimleri neler? Border Office kaç GB? İşte detaylar…

BORDER OFFICE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Border Office'i minimum ayarlarda oynayabilmek için 2 GHz çift çekirdekli işlemci, 2 GB RAM ve INTEL HD Graphics 4000 ekran kartı gerekmektedir.

BORDER OFFICE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: 2 GHz Dual Core CPU
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000
  • Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

BORDER OFFICE ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: 2.5 GHz Dual Core CPU
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: Geforce GTX 970 veya Radeon RX470
  • Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

BORDER OFFICE KAÇ GB?

Border Office'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 4 GB boş depolama alanı gerekiyor.

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