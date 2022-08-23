Paper, Please oyununun 3D hali olan Border Office'te sınır görevlisinin hayatını simüle ediyorsunuz. Cheesecake Dev tarafından geliştirilip yayınlanan simülasyonu oyunu Border Office'in sistem gereksinimleri neler? Border Office kaç GB? İşte detaylar…
Border Office'i minimum ayarlarda oynayabilmek için 2 GHz çift çekirdekli işlemci, 2 GB RAM ve INTEL HD Graphics 4000 ekran kartı gerekmektedir.
Border Office'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 4 GB boş depolama alanı gerekiyor.
Son Dakika › Gamegar › Bordor Office sistem gereksinimleri neler? Border Office kaç GB? - Son Dakika