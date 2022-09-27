Baş: Millet Olarak Bizim Kurduğumuz Devleti İstediğimiz Gibi Yönettirebiliriz - Son Dakika
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Baş: Millet Olarak Bizim Kurduğumuz Devleti İstediğimiz Gibi Yönettirebiliriz

27.09.2022 18:34

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Bize bu baskıyı, bu umutsuzluğu biraz daha kabullendirebilirlerse biz geçmişte yapıldığı gibi bu ülkenin tapusunu anahtarını başkalarına vermeye kalkabiliriz. Şu anda biz aynı şeyi yaşıyoruz. Millet olarak bizim kurduğumuz devleti istediğimiz gibi yönettirebiliriz. Bizim gücümüz” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Bize bu baskıyı, bu umutsuzluğu biraz daha kabullendirebilirlerse biz geçmişte yapıldığı gibi bu ülkenin tapusunu anahtarını başkalarına vermeye kalkabiliriz. Şu anda biz aynı şeyi yaşıyoruz. Millet olarak bizim kurduğumuz devleti istediğimiz gibi yönettirebiliriz. Bizim gücümüz" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından "Ha gayret gençler" notu ile bir video paylaştı. Baş, videoda şunları söyledi:

"Topluluklar, halklar, milletler yani insanlar; kendi güçlerinin farkına varamazlar. Bu özgüven ile birlikte hepimize istediğini yaptırır. Hani güzel bir söz vardır: 100 kişi bir kişiden korkar mı? Korkmaz. Ama korkuyor. Çünkü o 100 kişinin birbirinin gücünün farkında değil.

"MİLLET OLARAK BİZİM KURDUĞUMUZ DEVLETİ İSTEDİĞİMİZ GİBİ YÖNETTİREBİLİRİZ"

Boğulan insanlar vardır. Bunların birçoğu yüzmeyi bilir. Ama o kadar mesafe yüzerler ki yorulurlar ve yüzmedeki yorulma öyle bir takatsizlik verir ki insana boğulacağını bile bile kulaç atamazsınız. 'Bir kulaç daha atsam karadayım ama atamıyorum'. Yani bizim üzerimize çökertilmiş umutsuzluğun tarifi budur arkadaşlar. Eğer onu biraz daha sürdürebilirlerse bize bu baskıyı, bu umutsuzluğu biraz daha kabullendirebilirlerse biz geçmişte yapıldığı gibi bu ülkenin tapusunu anahtarını başkalarına vermeye kalkabiliriz. Şu anda biz aynı şeyi yaşıyoruz. Millet olarak bizim kurduğumuz devleti istediğimiz gibi yönettirebiliriz. Bizim gücümüz."

YORUMLAR
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Hüseyin Baş: Laiklik Bizim İçin Vazgeçilmez Bir Kırmızı Çizgidir. Atatürk Partimizin Kırmızı Çizgisidir Hüseyin Baş: Laiklik Bizim İçin Vazgeçilmez Bir Kırmızı Çizgidir. Atatürk Partimizin Kırmızı Çizgisidir
Kaynak: ANKA

Türkiye Partisi, Hüseyin Baş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baş: Millet Olarak Bizim Kurduğumuz Devleti İstediğimiz Gibi Yönettirebiliriz - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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