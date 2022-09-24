Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş: "Evet İtibardan Tasarruf Olmaz Ama İtibar Saraylarla Olmaz" - Son Dakika
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Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş: "Evet İtibardan Tasarruf Olmaz Ama İtibar Saraylarla Olmaz"

24.09.2022 16:10

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Bunlar cimri veremez. Vermez. Öyle bir dünyaları yok. Çünkü diyorlar ki ‘itibardan tasarruf olmaz.’ Neydi itibar? İtibar, vatandaşın alım gücüydü. Neydi itibar? Vatandaşın yurt dışına gittiğinde diğer ülke milletlerine kendi alım güçlerini, kendi alım kabiliyetlerini gösterebilme gücüydü. Evet, itibardan tasarruf olmaz ama itibar saraylarla olmaz. İtibar buradaki vatandaşla olur. İşte bunu kavrayamıyorlar” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Bunlar cimri veremez. Vermez. Öyle bir dünyaları yok. Çünkü diyorlar ki 'itibardan tasarruf olmaz.' Neydi itibar? İtibar, vatandaşın alım gücüydü. Neydi itibar? Vatandaşın yurt dışına gittiğinde diğer ülke milletlerine kendi alım güçlerini, kendi alım kabiliyetlerini gösterebilme gücüydü. Evet, itibardan tasarruf olmaz ama itibar saraylarla olmaz. İtibar buradaki vatandaşla olur. İşte bunu kavrayamıyorlar" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından "İtibardan tasarruf olmaz!" notu ile bir video paylaştı. Baş, videoda şu açıklamayı yaptı:

"Bunlar cimri veremez. Vermez. Öyle bir dünyaları yok. Bizim derdimiz size vermek. Vatandaş güçlensin. Niye, çünkü diyorlar ki 'İtibardan tasarruf olmaz'. Neydi itibar? İtibar, vatandaşın alım gücüydü. Neydi itibar? Vatandaşın yurt dışına gittiğinde diğer ülke milletlerine kendi alım güçlerini, kendi alım kabiliyetlerini gösterebilme gücüydü. Evet, itibardan tasarruf olmaz ama itibar saraylarla olmaz. İtibar buradaki vatandaşla olur. İşte bunu kavrayamıyorlar."

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş: "Evet İtibardan Tasarruf Olmaz Ama İtibar Saraylarla Olmaz" - Son Dakika
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