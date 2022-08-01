Hüseyin Baş'tan Fındık Alım Fiyatına Tepki: "Kendi Toprağında Mülteci Olmak Budur İşte" - Son Dakika
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Hüseyin Baş'tan Fındık Alım Fiyatına Tepki: "Kendi Toprağında Mülteci Olmak Budur İşte"

01.08.2022 14:36

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, fındık fiyatları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. Baş, “Geçen yıl 3,5 dolar olan fındık bu yıl 3 dolardan satılacak. Müjdenizi yesinler. Her ne kadar Cumhurbaşkanı açıklamış gibi görünse de fındığın fiyatını İtalyan Ferrero firması belirleyecek. Kendi toprağında mülteci olmak budur işte” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, fındık fiyatları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Baş, "Geçen yıl 3,5 dolar olan fındık bu yıl 3 dolardan satılacak. Müjdenizi yesinler. Her ne kadar Cumhurbaşkanı açıklamış gibi görünse de fındığın fiyatını İtalyan Ferrero firması belirleyecek. Kendi toprağında mülteci olmak budur işte" dedi.

BTP Genel Başkanı Baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 54 TL olarak açıklanan fındık fiyatına sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

"KENDİ TOPRAĞINDA MÜLTECİ OLMAK BUDUR İŞTE"

Baş, "Geçen yıl 3,5 dolar olan fındık bu yıl 3 dolardan satılacak. Müjdenizi yesinler. Her ne kadar Cumhurbaşkanı açıklamış gibi görünse de fındığın fiyatını İtalyan Ferrero firması belirleyecek. Kendi toprağında mülteci olmak budur işte" dedi.

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BU KİRALARLA NEREDE KALACAK?"

Kira sorununa da üniversite öğrencileri üzerinden dikkat çeken Baş, "Öğrenciler yavaştan üniversite okuyacakları şehirlere yollanmaya başlar. Peki bu kiralarla nerede kalacaklar" diye sordu.

"TAKIMI OYNATAMAYAN TEKNİK DİREKTÖR"

Meltem TV'de Gülgün Feyman'ın sunduğu Özel Gündem programının bir bölümünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, yüzölçümü ve nüfusu bakımından Türkiye'nin çok gerisinde olan ülkelerin her alanda Türkiye'nin çok çok önünde olduğunu söyledi. Baş videoda şunları söyledi:

"Bakın bu saydığınız ülkelerin ne yüzölçümleri bizimle kıyaslanabilir ne tarım yüzölçümleri bizimle kıyaslanabilir ne nüfus güçleri ve genç nüfusları bizimle kıyaslanabilir. Hepsinden daha elverişli durumdayız ama hepsinden kötü bir haldeyiz. Bu beceriksizlik, bu iş bilmezlik bu çok farklı bir şey. Yani adamın elinde bütün imkanlar var takımı oynatamıyor. Bu teknik direktöre ne yaparsınız? Çok iyi futbolcular, saha zemin elverişli, hava şartları müthiş, taraftar stadı doldurmuş her şey elverişli, her şey mükemmel. Ne yapıyor (teknik direktör) takımı oynatamıyor. Bu hocaya ne dersin? Kardeşim hadi sen git işine, bu takım kendi kendine kalsın. Yemin ediyorum, o hocanın olmadığı şartlarda daha çok gol atar, takım daha iyi bir noktaya gelir."

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Hüseyin Baş'tan Fındık Alım Fiyatına Tepki: "Kendi Toprağında Mülteci Olmak Budur İşte" - Son Dakika
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