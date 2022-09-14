Hüseyin Baş'tan Gençlere: "Atamızın Bize Emanet Ettiği Cumhuriyeti En Yükseklere Hep Beraber Biz Taşıyacağız"

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, gençlere "Atatürk'ün bize emanet ettiği bu toprakları, Atamızın bize emanet ettiği Cumhuriyet'i en yükseklere hep beraber biz taşıyacağız. Gün gelecek bütün dünya sana imrenerek bakacak" diye seslendi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından "Ezilen bir gençliğimiz var, çok şükür gençliğimiz var" notuyla bir video paylaştı. Baş, videoda şunları söyledi:

"Ey Türk genci sana sesleniyorum! Bu mantıksız saçma düzen altında ezilen, 'deniyorum ama olmuyor, tükendim' diyen genç. Babasının imkansızlığından mahcup olan, annesinin ezilmesinden dolayı sessiz çığlıklara gömülen genç. Akşam yemeğini bir simitle geçiştirmek zorunda kalan, hayalleri başkalarının hırsları altında yok olan genç. İnandığı için yadırganan, inanmadığı için yargılanan, cebindeki telefon yüzünden söz hakkını kaybeden, parti kapılarında iş başvurusu kovalayan, akşam hava karardığında evine yürüyerek gitmekten korkan genç sana sesleniyorum!

"SEN BEN OLACAKSIN, BİZ OLACAĞIZ VE BUNU BAŞARACAĞIZ"

Dinlenmeyen, önemsenmeyen, anlaşılmayan, prangalara vurulan genç, hiç kimseden medet ummayan genç; sen ben olacaksın, biz olacağız ve bunu başaracağız. Atatürk'ün bize emanet ettiği bu toprakları, Atamızın bize emanet ettiği Cumhuriyet'i en yükseklere hep beraber biz taşıyacağız. Gün gelecek bütün dünya sana imrenerek bakacak. İşte ben hep bu yüzden söylüyorum; bütün bunlar için var bir hayalimiz."