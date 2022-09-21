Hüseyin Baş: Bizim İlim, İrfan, Kültür, Medeniyet Sahibi Olabilmemizin Tek Teminatı Atatürk - Son Dakika
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Hüseyin Baş: Bizim İlim, İrfan, Kültür, Medeniyet Sahibi Olabilmemizin Tek Teminatı Atatürk

21.09.2022 18:54

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Her yer karışırken biz nasıl sapasağlam kalabiliyoruz” mesajıyla paylaştığı videoda, “Şu coğrafyada gül gibi açmış bir ülke var. Neresi? Türkiye Cumhuriyeti. Ne farkı var diğer bütün ülkelerden? Mesela sizin ve benim, bugün sokakta görmek istemediğiniz Suriyeliden ne farkımız var? Tek bir farkımız var. Bu coğrafyadaki farkımız, Atatürk farkı. Bizim ilim sahibi, irfan sahibi, kültür sahibi, medeniyet sahibi olabilmemizin tek teminatı Atatürk” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Her yer karışırken biz nasıl sapasağlam kalabiliyoruz" mesajıyla paylaştığı videoda, "Şu coğrafyada gül gibi açmış bir ülke var. Neresi? Türkiye Cumhuriyeti. Ne farkı var diğer bütün ülkelerden? Mesela sizin ve benim, bugün sokakta görmek istemediğiniz Suriyeliden ne farkımız var? Tek bir farkımız var. Bu coğrafyadaki farkımız, Atatürk farkı. Bizim ilim sahibi, irfan sahibi, kültür sahibi, medeniyet sahibi olabilmemizin tek teminatı Atatürk" dedi.

Hüseyin Baş, daha önce yaptığı bir konuşmadan kesitler içeren bir videoyu, "Her yer karışırken biz nasıl sapasağlam kalabiliyoruz" mesajıyla bugün sosyal medya hesabında paylaştı. Videoda, Baş'ın daha önce yaptığı bir konuşmada söylediği şu sözlere yer verildi:

"Bugün, hemen aşağımızda Suriye var. Hemen onun yanında Irak var. Libya'yı görüyoruz, Mısır'ı görüyoruz, İran'ı görüyoruz. Bugün coğrafyamızda ülkelerin nasıl paramparça edildiklerine şahit oluyoruz. Ama bakıyorsun, şu coğrafyada gül gibi açmış bir ülke var. Neresi? Türkiye Cumhuriyeti. Ne farkı var diğer bütün ülkelerden? Mesela sizin ve benim, bugün sokakta görmek istemediğiniz Suriyeliden ne farkımız var? Tek bir farkımız var. Bu coğrafyadaki farkımız, Atatürk farkı. Bizim ilim sahibi, irfan sahibi, kültür sahibi, medeniyet sahibi olabilmemizin tek teminatı Atatürk."

Video, Atatürk'ün "Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ne mutlu Türk'üm diyene" sözleriyle son buldu.

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Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Hüseyin Baş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüseyin Baş: Bizim İlim, İrfan, Kültür, Medeniyet Sahibi Olabilmemizin Tek Teminatı Atatürk - Son Dakika

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