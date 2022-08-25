Hüseyin Baş: "Gülşen Hakaret Etti; Mahkeme, Hukuku Katletti" - Son Dakika
Üye Girişi

Hüseyin Baş: "Gülşen Hakaret Etti; Mahkeme, Hukuku Katletti"

25.08.2022 22:55
Hüseyin Baş: "Gülşen Hakaret Etti; Mahkeme, Hukuku Katletti"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Mahkemenin yaptığı, Gülşen'in yaptığından çok daha büyük bir suç. Gülşen hakaret etti; mahkeme, hukuku katletti” açıklamasını yaptı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Mahkemenin yaptığı, Gülşen'in yaptığından çok daha büyük bir suç. Gülşen hakaret etti; mahkeme, hukuku katletti" açıklamasını yaptı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi.

Baş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Mahkemenin yaptığı, Gülşen'in yaptığından çok daha büyük bir suç. Gülşen hakaret etti; mahkeme, hukuku katletti"

YORUMLAR
500
Tutuklanan Gülşen'e, Fenerbahçe taraftarından destek! Ünlü şarkısını tribünde hep birlikte söylediler Tutuklanan Gülşen'e, Fenerbahçe taraftarından destek! Ünlü şarkısını tribünde hep birlikte söylediler Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı! Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı! Adliyeye sevk edilen Gülşen'in tutuklanması talep edilmişti! İşte ilk ifadesi Adliyeye sevk edilen Gülşen'in tutuklanması talep edilmişti! İşte ilk ifadesi
Kaynak: ANKA

Türkiye Partisi, Hüseyin Baş, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüseyin Baş: 'Gülşen Hakaret Etti; Mahkeme, Hukuku Katletti' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
22:51 ABD'de boş stadyumda cinsel ilişkiye giren çift para cezasına çarptırıldı
22:41 Tutuklanan Gülşen'e, Fenerbahçe taraftarından destek! Ünlü şarkısını tribünde hep birlikte söylediler
22:13 İngiltere'de bir evin penceresinde fark edildi! Dev yılan korku saçtı!
21:53 Malmö'ya yenilen Sivasspor, Avrupa Ligi'ne veda etti!
21:49 Fenerbahçe, sahasında Austria Wien'i 4-1 yenerek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
21:40 FOX TV'de İsmail Küçükkaya'dan boşalan koltuğa İlker Karagöz oturdu
21:23 Galatasaray'dan bomba transfer! Aslan, Icardi'yi renklerine bağlamaya çok yakın
20:57 Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları taraftarı mest etti
20:46 Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı!
20:37 Adliyeye sevk edilen Gülşen'in tutuklanması talep edilmişti! İşte ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 22:55:33. #1.12#
SON DAKİKA: Hüseyin Baş: "Gülşen Hakaret Etti; Mahkeme, Hukuku Katletti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement