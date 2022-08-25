Hüseyin Baş: "Gülşen Hakaret Etti; Mahkeme, Hukuku Katletti"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Mahkemenin yaptığı, Gülşen'in yaptığından çok daha büyük bir suç. Gülşen hakaret etti; mahkeme, hukuku katletti" açıklamasını yaptı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi.

Baş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Mahkemenin yaptığı, Gülşen'in yaptığından çok daha büyük bir suç. Gülşen hakaret etti; mahkeme, hukuku katletti"