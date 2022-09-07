Hüseyin Baş: Ekonomi Bilmek Basit Bir Şey mi Çıkın Sokağa Biraz Ekonomi Konuşun. Sizin Değme Profesörleriniz Senyoraj Nedir Bilmez

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin gençlik kollarınca Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen çalıştayın kapanış konuşmasında, "Ekonomi bilmek basit bir şey mi? Çıkın sokağa biraz ekonomi konuşun. Sizin değme profesörleriniz senyoraj (paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki fark) nedir bilmez, kavramı bilmez" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin gençlik kollarının Kızılcahamam'da düzenlediği çalıştayda kapanış konuşması yaptı. Baş, Türkiye'yi bugüne kadar gençlerin kurtardığını belirterek, "Bu vatanı bugüne kadar her zaman gençler kurtarmış, korumuş ve bugünlere getirmiştir. Bugünden sonra da bunu yine gençler yapacaktır. Sadece cumhuriyet döneminde değil Osmanlı döneminde de bu işi gençler yapmıştır. Her zaman gençler yapmıştır" diye konuştu. Baş, "Çıkın sokağa biraz ekonomi konuşun. Sizin değme profesörleriniz senyoraj nedir bilmez, kavramı bilmez" dedi.

Hüseyin Baş'ın konuşması şöyle:

"Bize düşen bu ülkeyi korumaktır, yaşatmaktır. Bize düşen bize bırakılan bu ülkeyi bizden sonraki nesillere bırakabilmektir. İman da budur. İstediğiniz kadar namaz kılın, oruç tutun, bütün malınızı mülkünüzü hayır hasenat yapın. Eğer size bırakılan bu vatan emanetini size bırakanlar gibi fedakarlıkla gelecek nesillere bırakmak için dirayet göstermezseniz tam anlamıyla iman etmiş sayılmazsınız. Ben kimsenin imanını bilemem, ölçemem ama iman budur. Vatana sadakati olmayan bir imanın temizliği, saflığı, duruluğu bence konuşulamaz. Bu vatan bizim için böyle kutsal bir yerdir. Bu vatanı bugüne kadar her zaman gençler kurtarmış, korumuş ve bugünlere getirmiştir. Bugünden sonra da bunu yine gençler yapacaktır. Sadece cumhuriyet döneminde değil Osmanlı döneminde de bu işi gençler yapmıştır. Her zaman gençler yapmıştır.

"EN FAZLA 10 SENE SONRA GÖRECEKSİNİZ ALLAH'IN İZNİYLE BU ÜLKEDE İKTİDARI BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ'NE EMANET EDECEKLER"

"Biz Haydar Hoca ile her şeyi öğrendik Allah'a çok şükür. İşte Milli Ekonomi Modeli. Ekonomi bilmek basit bir şey mi? Çıkın sokağa biraz ekonomi konuşun. Sizin değme profesörleriniz senyoraj nedir bilmez, kavramı bilmez. Haydar hoca on binlerce insana ekonominin hem literatürdeki yerini hem kavramsal anlamını hem gündelik dünyadaki karşılığını öğretti. Bakın bunu başkası yapamaz. Haydar hoca hepimizi tarihçi yaptı, hepimizi din adamı yaptı, hepimizi sosyolog, filozof yaptı. Ondan çok şey öğrendik. Şimdi bu öğrendiklerimizin bir ağırlığı var, sorumluluğu var yakın tarihte genel başkanımıza karşı, daha uzak tarihte atamıza karşı... Bir davamız, sorumluluğumuz var. Bugünden itibaren hiç durmadan çalışmalara devam edip, bu fikri bu davayı iktidar edeceğiz bu partiyi. En fazla 10 sene sonra göreceksiniz Allah'ın izniyle bu ülkede iktidarı Bağımsız Türkiye Partisi'ne emanet edecekler. Bu ülkeyi biz yöneteceğiz ve layık olduğu yere taşıyacağız."