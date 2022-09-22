Hüseyin Baş: Senin Otellerini Dolduranlar, Trafiği Felç Edenler Bu Ülkenin Yüzde 10'u veya Turistler. - Son Dakika
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Hüseyin Baş: Senin Otellerini Dolduranlar, Trafiği Felç Edenler Bu Ülkenin Yüzde 10'u veya Turistler.

22.09.2022 20:21

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Senin Bodrum'da, Antalya'da, Ege'de otellerini dolduranlar bu ülkenin yüzde 10'u veya turistler. Trafiği felç edenler bu ülkenin yüzde 10'u veya turistler. Bunun dışında bu ülkenin yüzde 90'ı bugün evden çıkıp bir kafeye gidip çay içmek için hesap ediyor. Bu sistem zulüm sistemi” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Senin Bodrum'da, Antalya'da, Ege'de otellerini dolduranlar bu ülkenin yüzde 10'u veya turistler. Trafiği felç edenler bu ülkenin yüzde 10'u veya turistler. Bunun dışında bu ülkenin yüzde 90'ı bugün evden çıkıp bir kafeye gidip çay içmek için hesap ediyor. Bu sistem zulüm sistemi" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, iktidarın refah seviyesi için argüman olarak kullandığı söylemleri eleştirdiği bir video paylaştı. Baş, sosyal medya hesabından, "Mutlu azınlıkların, mutsuz çoğunlukların ülkesi" notuyla paylaştığı videoda, otellerdeki, AVM'lerdeki ve trafikteki yoğunluk üzerinden ortaya bir refah seviyesi çıkarılmasını eleştirdi. Baş paylaştığı videoda şunları söyledi:

"8,5 MİLYON İNSANIN REFAHINI KALAN YÜZDE 90'A PAZARLIYORLAR"

"Türkiye'de çok yaygın bir söylem var. Yaz turizmi. 'Antalya'da, Ege'de, Bodrum'da otel bulamıyorsun'. Propaganda bu. 'Full çekiyor otellerimiz. Trafiğe baksanıza her yerde araba. AVM'lere bak AVM'ler full çekiyor' diye bir propaganda var. Bu ülkenin nüfusu 84 milyon. Bunun yüzde 10'u para sahibi olsa, tatile gitse, trafikte gezse, AVM doldursa 8,4 milyon insan yapar. Yunanistan'ın nüfusuna neredeyse denk, Avrupa'da birçok ülkenin nüfusundan fazla. 8,5 milyon insanın refahını kalan yüzde 90'a pazarlıyorlar. Böyle saçma bir mantık olamaz.

"BU ÜLKEDEKİ BÜTÜN KALKINMA FAKİRİN VERGİSİ İLE SAĞLANIR"

Bakın bu ülkedeki bütün kalkınma fakirin vergisi ile sağlanır. Fakirin vergisi ile kalkınmak için yapacağımız yolu, barajı, köprüyü vs. inşaatını da belli müteahhit gruplarına peşkeş çekeriz, onları daha da zenginleştiririz. Kimin parasıyla? Fakirin vergisiyle.

"BU SİSTEM ZULÜM SİSTEMİ. BU SİSTEM ADALETSİZLİKTİR. BU SİSTEM BASKI REJİMİDİR"

Senin Bodrum'da, Antalya'da, Ege'de otellerini dolduranlar bu ülkenin yüzde 10'u veya turistler. Trafiği felç edenler bu ülkenin yüzde 10'u veya turistler. Senin AVM'lerini dolduranlar bu ülkenin yüzde 10'u veya turistlerdir. Bunun dışında bu ülkenin yüzde 90'ı bugün evden çıkıp bir kafeye gidip çay içmek için hesap ediyor. Bu sistem zulüm sistemi. Bu sistem adaletsizliktir. Bu sistem baskı rejimidir. Bu sistem en hafif ve terbiyeli tabirle akılsızlıktır, bu akılsızlıktır."

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Kaynak: ANKA

Hüseyin Baş, Antalya, Bodrum, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüseyin Baş: Senin Otellerini Dolduranlar, Trafiği Felç Edenler Bu Ülkenin Yüzde 10'u veya Turistler. - Son Dakika

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