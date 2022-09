Btp Genel Başkanı Baş, Tdp Genel Başkanı Sarıgül'ü Ziyaret Etti. Hüseyin Baş: Türkiye'de Bir Seçimler Süreci Olacak

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti. Hüseyin Baş, "Türkiye'nin bu darboğazdan kurtulması, coğrafyasında ve Avrupa'da parmakla gösterilen kıskanılan bir ülke haline gelmesi için çalışmalar yapıyoruz ve yapacağız. Güzel projelerimiz var, inşallah güzel bir seçim süreci yürüteceğiz. Bu noktada önümüzde muhtemeldir ki Türkiye'de bir seçimler süreci olacak" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş bugün TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü partisinde ziyaret etti. Önce heyetler arası ardından da baş başa görüşme yapıldı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ve yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sonrası iki genel başkan ortak açıklama yaptı.

"TÜRKİYE'DE ARTIK BİR DEĞİŞİM VAKTİNİN GELDİĞİ AŞİKARDIR"

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş şunları söyledi:

"Türkiye'nin geldiği süreç hepimizin malumu; sıkışmış, ekonomik anlamda bir politika üretemeyen, sosyal anlamda yıkılmışlığın eşiğine gelmiş, eğitim anlamında gençlerini eğitemeyen, çocuklarını yetiştiremeyen, sağlık hizmetlerini sağlayamayan velhasıl bir devletin hükümetinin sürdürmesi gereken neredeyse hiçbir hizmeti sürdüremeyen 20 yıllık bir hükümetin varlığından bahsetmemiz gerekirse; Türkiye'de artık bir değişim vaktinin geldiği aşikardır. Bütün muhalefet de zaten bu değişimi hayata geçirebilme adına birliktelikler oluşturmaya çalışıyor. Biz de Bağımsız Türkiye Partisi olarak merhum genel başkanımız Sayın Prof. Dr. Haydar Baş'ın kaleme aldığı, Türkiye'nin kurtuluş reçetesi olan 'Milli Ekonomi Modeli'ne sahip olmanın haklı gururu ve mutluluğu içerisinde Türkiye'nin bu darboğazdan kurtulması, coğrafyasında ve Avrupa'da parmakla gösterilen kıskanılan bir ülke haline gelmesi için çalışmalar yapıyoruz ve yapacağız. Güzel projelerimiz var, inşallah güzel bir seçim süreci yürüteceğiz. Bu noktada önümüzde muhtemeldir ki Türkiye'de bir seçimler süreci olacak. BTP olarak sizlere, 'hakikaten Türkiye'de siyaset varmış, Türkiye'de siyaset değişmiş' diyeceğimiz bir süreci yaşatmak adına söz veriyoruz. İnşallah bunu hep birlikte müşahede edeceğiz.

"ATATÜRK CUMHURİYETİ İÇİN TEMİNAT OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye artık sağcının solcunun, Alevinin Sünninin, Kürtün Türkün, Lazın Çerkesin… Herkesin bir arada yaşayabildiği, aynı masa etrafında birleşebildiği, aynı sofradan yemek yiyebildiği bir ülke olmak zorundadır. Bizi kavga ettirmeye çalışanlar var ve her zaman olacak. Ama bu kavga bizim kavgamız değil biz bunu çok iyi biliyoruz. Bu kavga bizi kavga ettirmek isteyenlerin kavgası esasında. Her zaman istenen güçsüz bir Türkiye, her zaman istenen bölünmüş, parçalanmış bir Türkiye. ve bizler BTP olarak ve inanıyorum ki TDP de aynı düşünce de Türkiye'nin birliği için bir teminat, Türkiye demokrasisi için bir teminat, Atatürk Cumhuriyeti için t bizler birer teminat olmaya devam edeceğiz ve çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"UNUTULMAYACAK SEÇİMLER GEÇİRECEĞİZ"

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise şöyle konuştu:

"Türkiye'mizin ileri demokratik ve medeni ülkeler seviyesine çıkmasında, örflerimizin geleneklerimizin göreneklerimizin korunmasında, bayrağımızın korunmasında, toprağımızın korunmasında, dar darboğazdan kurtulması, gerçekten coğrafyasında ve Avrupa'da parmakla gösterilen, kıskanılan bir ülke haline gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Güzel projelerimiz var. Güzel bir seçim süreci inşallah yürüteceğiz. Önümüzde muhtemeldir ki Türkiye bir seçimler süreci olacak. Evet, önümüzde bir seçim var ama bir seçimler süreci öngörülüyor. Unutulmayacak seçimler geçireceğiz.

Bugün yepyeni temeller atılmıştır. Türkiye'mize müjdeler olsun. Türkiye'miz sahipsiz değildir. Türkiye'de siyasi partiler arasında işbirliği ve güç birliği olacak, yorulan, heyecanı biten siyasi partiler gidecek ve yeni heyecanlı, enerjisi yüksek olan siyasi partiler ülke yönetiminde söz ve karar sahibi olacak. Bugün Türkiye'miz için önemli temeller atılmıştır."

Baş, Sarıgül'e Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli kitabını hediye etti.