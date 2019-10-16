Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14...
47 dakika önce
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:33 Kaynak: İHA
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Haydar Baş'ın 'nitelikli yağmaya azmettirme' suçundan beraatine 'açığa atılan imzanın kötüye kullanılmasına azmettirme' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. - İSTANBUL
Mahkeme, Uber ile ilgili kararını verdi: Durdurulacak Son dakika: Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi Şule Çet davasında ifade veren bilirkişi: Düşmeden önce yarı çıplaktı Bariyerlere çarpan tır alev alev yanarak küle döndü