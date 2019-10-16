Son Dakika Haberleri: Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14...
Son Dakika 3. Sayfa Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14...

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14...

47 dakika önce

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14..., System.String[]

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Haydar Baş'ın 'nitelikli yağmaya azmettirme' suçundan beraatine 'açığa atılan imzanın kötüye kullanılmasına azmettirme' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. - İSTANBUL

Türkiye Partisi, Haydar Baş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:33 Kaynak: İHA
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