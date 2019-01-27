Bağımsız Türkiye Partisi Yerel Seçimlerde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulasında 2. Sırayı Aldı.
43 dakika önce
IHAAW141650-SIY/27-01-2019- Bağımsız Türkiye Partisi yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 2. sırayı aldı.
IHAAW141650-SIY/27-01-2019
- Bağımsız Türkiye Partisi
yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 2. sırayı aldı. 27.01.2019 14: 16: 50 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:23 Kaynak: İHA
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