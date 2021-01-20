"Bağımsızlığa giden Yol 20 Yanvar Fotoğraf Sergisi" açıldı - Son Dakika

"Bağımsızlığa giden Yol 20 Yanvar Fotoğraf Sergisi" açıldı

20.01.2021 18:55

İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) tarafından hazırlanan "Bağımsızlığa giden Yol 20 Yanvar Fotoğraf Sergisi" açıldı.

İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) tarafından hazırlanan "Bağımsızlığa giden Yol 20 Yanvar Fotoğraf Sergisi" açıldı.

İSTAD Merkezi'nde gerçekleşen serginin açılışından sonra çevrim içi anma programı düzenlendi.

Etkinlikte konuşan TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye-Azerbaycan arasındaki kardeşlik, dostluk ve dayanışmanın sarsılmaz bir gücü olduğunu söyledi.

Ayrım, 20 Yanvar'ın, Azerbaycan halkının hem hüzün hem gurur günü olduğunu ifade ederek, "Vatan mücadelesinde 2 bin 800'den fazla şehit verilmiştir, onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Vatan toprağı kanla sulanmıştır. Azerbaycan askeri kendi topraklarını maalesef bir kez daha kanla sulayarak almıştır. 20 Yanvar olayları, bu bağlamda bağımsızlığa giden ilk adımdır ve yüreklerde bağımsızlık ateşinin yanmasıdır. Biz, 20 Ocak olaylarını ve Sovyetlerin yaptıklarını asla unutmayacağız." diye konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan'ın amacının, bu coğrafyadaki barışı tahsis etmek olduğunu vurgulayan Ayrım, şunları kaydetti:

"Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya ile imzalanan anlaşmada çok önemli olan dokuzuncu madde vardır. Bu madde, Nahçıvan Koridoru'nun açılmasını öngörüyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu koridor da açıldığı zaman bizler, Türk dünyasına artık çok daha rahat bir şekilde ulaşacağız ve bölgede ekonominin canlandırılmasını, sınırların açılmasını, insanların birbiriyle ticaret yapmasını ve komşuluk ilişkilerini geliştirmesini daha yakinen göreceğiz. Yeter ki insanoğlu olarak bütün bu olaylardan ders çıkarmasını bilelim."

Azerbaycan'ın 20 Yanvar olaylarının ardından bağımsızlığını ilan ettiğini hatırlatan Ayrım, "Sovyetleri Birliği'ndeki yaklaşık 15 devlet de ardı sıra bağımsızlıklarını ilan etti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bağımsızlığını ilan eden devletleri tanıdı ama ilk önce Azerbaycan'ı tanıdı. Bu nedenle ben, 'Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye' diyorum. Her türlü desteğini hiç esirgemeden veren değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum ve kardeşlik temeli atan 83 milyona sevgi saygılarımı gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

"20 Yanvar, Azerbaycan'ın milli kahramanlık günüdür"

İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu da 20 Yanvar'ın Azerbaycan'ın milli kahramanlık günü olduğunu belirtti.

Karakoyunlu, 1918'de şarkın ilk halk cumhuriyeti olarak kurulan Azerbaycan'ın SSCB tarafından 1920 yılında haksız yere işgal edildiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan halkı 70 yıl esarete maruz bırakılmıştır. Bu işgal Azerbaycan halkında bağımsızlık ruhunu asla yok edememiştir. 70 yıl sonra '20 Yanvar Günü' bu esarete son vermiştir. 20 Yanvar, Azerbaycan'ın tarihine kanlı facia olarak yazıldığı gibi 'Milli kahramanlık günü' olarak kaydedilmiştir.

Bağımsızlık isteyen Azerbaycan halkı, SSCB tankları karşısında vücudunu siper etmiş, haksızlık karşısında vatanın bağımsızlığını tüm dünyaya duyurmuştur. Azerbaycan, Ruslar için o kadar önemliydi ki, Azerbaycan'ı kaybetmek istemeyen Ruslar, 62 bin askerle Azerbaycan'a müdahale etmiş, çıkan olaylarda 137 Azerbaycanlı kardeşimiz şehit edilmiş, binlerce kişi yaralanmıştır. Tüm zorluklara rağmen 18 Ekim 1991'de Azerbaycan bağımsızlığını ilan etmiş, bu bağımsızlığı tanıyan ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Bağımsızlık yolunda şehit olan kardeşlerimiz Türk'ün sarsılmaz gücünü tüm dünyaya göstermişlerdir. 70 yıllık esaretin son bulmasına rağmen yıllarca buruk yaşamamıza vesile olan Karabağ işgalinin yakın zamanda son bulması sevincimize sevinç katmıştır. Vatanın bağımsızlığı ve bekası için şehit olan soydaşlarımızı rahmetle ve şükranla anıyoruz."

"Bağımsızlığa giden Yol 20 Yanvar Fotoğraf Sergisi", İSTAD Merkezi'nde 4 gün açık kalacak.

Bağımsızlığa giden Yol 20 Yanvar Fotoğraf Sergisi açıldı
Bağımsızlığa giden Yol 20 Yanvar Fotoğraf Sergisi açıldı
Bağımsızlığa giden Yol 20 Yanvar Fotoğraf Sergisi açıldı
Bağımsızlığa giden Yol 20 Yanvar Fotoğraf Sergisi açıldı

Azerbaycan, İstanbul, Türkiye, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bağımsızlığa giden Yol 20 Yanvar Fotoğraf Sergisi' açıldı - Son Dakika


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