Bağımsızlığın simgesi İstiklâl Marşı, Daday'da kutlandı - Son Dakika

Bağımsızlığın simgesi İstiklâl Marşı, Daday'da kutlandı

12.03.2021 13:07
Bağımsızlığın simgesi İstiklâl Marşı, Daday'da kutlandı, System.String[]

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü Daday'da da İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri düzenlendi.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü Daday'da da İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri düzenlendi.

TBMM Genel Kurulunda 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenlemenin kabul edilmesi, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 2021'in "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin yayımlanan genelgenin ardından çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan İstiklal Marşının kabulünün 100'cü yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri Daday'da da gerçekleştirildi. Etkinlikler sabah saatlerinde ilk önce Atatürk Ortaokulu önünden başlayan ve Cumhuriyet Meydanında son bulunan "Bayrak Yürüyüşü" ile başladı. Ardından bayrak yürüyüşünün sona erdiği ve diğer etkinliklerin yapılacağı Cumhuriyet Meydanında saygı duruşunda bulunularak, istiklal Marşı okundu.

İstiklal Marşının TBMM'de kabulü ile ilgili konuşma Merkez Mahallesi Muhtarı Esra Apaydın tarafından yapıldı. İstiklal Marşının kabulünün 100'üncü yılı münasebetiyle 125. Yıl Anaokulu öğrencilerinin velileri tarafından İstiklal Marşının on kıtası ve Tüfekçi Köyü İmam Hatibi Ahmet Aksu tarafından şiir okundu. Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşını yazarken adlı tiyatro ve oratoryo gösterisi ilgiyle izlendi.

Program İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünün ilçe genelinde ve öğrenciler arasında çeşitli branşlarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenci öğretmen ve vatandaşlara ödüllerinin verilmesi ve resim sergisi ile sona erdi. - KASTAMONU

Bağımsızlığın simgesi İstiklâl Marşı, Daday'da kutlandı
Bağımsızlığın simgesi İstiklâl Marşı, Daday'da kutlandı
Bağımsızlığın simgesi İstiklâl Marşı, Daday'da kutlandı
Bağımsızlığın simgesi İstiklâl Marşı, Daday'da kutlandı

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Daday, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağımsızlığın simgesi İstiklâl Marşı, Daday'da kutlandı - Son Dakika


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