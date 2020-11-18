'Bağımsızlık Köyü'ne Altın Karınca ödülü - Son Dakika

'Bağımsızlık Köyü'ne Altın Karınca ödülü

18.11.2020 15:06
'Bağımsızlık Köyü'ne Altın Karınca ödülü, System.String[]

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal belediyecilik anlamında örnek teşkil eden "Bağımsızlık Köyünde Değişim Seninle Mümkün" projesiyle Altın Karınca 2020 Yarışması'nda "Sosyal Hizmetler" kategorisinde ödül aldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal belediyecilik anlamında örnek teşkil eden "Bağımsızlık Köyünde Değişim Seninle Mümkün" projesiyle Altın Karınca 2020 Yarışması'nda "Sosyal Hizmetler" kategorisinde ödül aldı.

Toplamda 381 proje başvurusunun değerlendirmeye alındığı yarışmada, Başkan Deniz Köken'in "Bağımsızlık Köyünde Değişim Seninle Mümkün" projesi, 51 başvurunun olduğu "Sosyal Hizmetler" kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödül töreni sonrası konuşan Başkan Deniz Köken, "Bağımsızlık Köyü bizim sokakta yaptığımız çalışmalar neticesi bize gelen çok yoğun taleplerle başlamış bir süreç. Biz vatandaşlarımızı dinleyerek bu işlere kararlarımızı veriyoruz. O yüzden yoğun bir talep, yoğun bir sıkıntı vardı. Bağımlılık, neye bağımlılık? Her şeye bağımlılık. Kendini normal hayattan soyutlayarak bir şeye bağımlı olarak yaşayan kitlelere nasıl hitap edebiliriz diyerek başlamıştık. Burada terapi; toprakla terapi, eğitimle terapi, sanatla terapi gibi her alanıyla kullanılıyor. Adalet Bakanlığı, Kalkınma Ajansı ve İstanbul Valiliği ile ortak bir projeydi. Şu anda devam ediyor. Hayırlı neticeler alıyoruz. İnşaallah önümüzdeki süreçte daha da güzel olacaktır. Asıl amaç ilaçsız tedavi nasıl yapılabilir, burada bunu uygulamış oluyoruz" dedi.

10 kategoride ödüller dağıtıldı

Altın Karınca'da belediyelerin projeleri yönetişim ve katılımcılık, kentsel planlama ve altyapı, çevre ve atık yönetimi, mimari ve kentsel tasarım, kültür ve sanat, sosyal hizmetler, yerel kalkınma, ulaşım ve hareketlilik, akıllı şehir uygulamaları ve afet yönetimi olmak üzere 10 kategoride ödüllendirildi. Altın Karınca yarışması, belediyelerin uyguladığı başarılı projeleri ödüllendirerek iyi uygulama örneklerini tanıtmak ve yaygınlaştırmak; bu yolla yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir şehir yaşamına katkıda bulunmak amacıyla düzenleniyor. - İSTANBUL

'Bağımsızlık Köyü'ne Altın Karınca ödülü
'Bağımsızlık Köyü'ne Altın Karınca ödülü
'Bağımsızlık Köyü'ne Altın Karınca ödülü

Deniz Köken, Bağımsızlık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bağımsızlık Köyü'ne Altın Karınca ödülü - Son Dakika


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