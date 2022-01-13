Üye Girişi
"Bağımsızlık Köyü" umut olmaya devam ediyor - Son Dakika

"Bağımsızlık Köyü" umut olmaya devam ediyor

13.01.2022 21:44

"Bağımsızlık Köyü" umut olmaya devam ediyorİSTANBUL İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği işbirliği ile hayata geçirilen "Bağımsızlık Köyü Projesi" madde...

"Bağımsızlık Köyü" umut olmaya devam ediyor

İSTANBUL İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği işbirliği ile hayata geçirilen "Bağımsızlık Köyü Projesi" madde bağımlılarına umut oluyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında yapılan, bağımlılıkla mücadele ve takip merkezi olan "Bağımsızlık Köyü"nde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. "Bağımsızlık Köyü'nde Değişim Seninle Mümkün" sloganıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, terapi bahçesi, manej alanı, seramik atölyesi, yemek atölyesi, drama atölyesi ve ritim atölyesi gibi atölyelerde eğitimler veriliyor. Bağımsızlık Köyü'nde yaklaşık 200 yükümlü atölye çalışmalarına katılıyor. Çalışmalar hafta içi 5 gün gerçekleştiriliyor. Günlük 20 yükümlü sabah 10.30 ve öğleden sonra 13.30 saatlerinde olmak üzere iki farklı grupta eğitim alıyor.

Bu eğitimler içerisinde grup terapisi ve bireysel terapiler de gerçekleştiriliyor.

Kemerburgaz'da, yeşillikler içinde 14 bin 970 metrekare alana kurulan ve İstanbul'da bir ilk olma özelliği taşıyan Bağımsızlık Köyü Projesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarla, bağımlılıkla mücadelede tüm çocuk ve gençlerin rehabilitasyonunun sağlanması, bu kişiler arasında girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, istihdam edilmeleri yoluyla İstanbul'un sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sunmaları amaçlanıyor.

Bağımsızlık Köyü projesini hazırlayarak İstanbul Kalkınma Ajansına sunan ve aynı zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Sosyolog olarak görev yapan Ece Anlar, "Temelde amacımız bağımlılıkla mücadele etmek, kişilerin suça yeniden karışmalarını önlemek. Bu amaçla, doğanın iyileştirici gücünden faydalanmak için çalışmalarımızı bina içerisinden uzaklaştırmak istedik. Atölye faaliyetlerini, gurup çalışmalarını, at binme gibi etkinliklerini gerçekleştiriyoruz. Bize dönüşler oldukça iyi. Eyüpsultan Belediyesi'nin katkılarıyla hayatlarının pek çok aşamasına dokunuyoruz. Sadece terapileri yürütmekle değil günlük yaşamlarında da ihtiyaçlarını karşılamakla pek çok dokunuş yapıyoruz. Onlara, yardımcı olmak istediğimizi daha iyi anlatabiliyoruz" dedi.

Türkiye'de tarımla terapi yönteminin resmi kurumlarda kullanıldığı ilk proje olan Bağımsızlık Köyü'nde, madde bağımlılarının, park, bahçe ve koruların bakımı, organik tarım ve sebze fidesi üretimi alanlarında eğitimler almaları sağlanıyor. Bağımlılıkla mücadele eden kişiler için bu terapi bahçesi de tedavinin önemli bir ayağı oluyor. Terapi bahçesi, huzur veren yürüyüş yolları ile farklı tarzda oturma alanlarından oluşuyor. Bağımlılar, bu terapi bahçesinde hem 5 ay devam edecek sigara, alkol ve madde bağımlılığı müdahale programını alacak hem de doğa ve bitkiler arasında vakit geçirme şansı buluyor.

Tarımla terapi yöntemi yurt dışında madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan bir model.

Bağımsızlık Köyü umut olmaya devam ediyor
Bağımsızlık Köyü umut olmaya devam ediyor
Bağımsızlık Köyü umut olmaya devam ediyor

YORUMLAR
500

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik, Bağımsızlık, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bağımsızlık Köyü' umut olmaya devam ediyor - Son Dakika


Fatih Terim'den ayrılık sonrası ilk paylaşım! Fatih Terim'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!         
21:40
Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak         
17:51
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26
Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti         
16:00
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin!         
14:17
Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı         
12:54
Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek         
11:48
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı         
11:42
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi         
09:32
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43

Son Dakika Haberleri
21:39 Fatih Terim'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!
21:27 Koronavirüsü ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi
21:25 Palu Ailesi davasında Tuncer Ustael mahkemede konuştu: Bir an önce karar verilmesini istiyorum
20:59 Barışmayı reddeden 43 yaş küçük sevgilisi İbrahim Tatlıses'i çıldırttı
20:50 KİPTAŞ'ın kura çekiminde tartışma yaratan görüntü! Hostes topa bakıp torbaya geri attı
20:24 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Madem krizdeyiz, hiçbir siyasi parti yardım almasın
19:56 Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi
19:22 Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi
19:12 Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli görevinden ayrıldı
18:42 Anıtkabir'de subayın Bülent Ersoy'a şemsiye tutmasına herkes tepki gösterdi! Gülben Ergen, Ersoy'a sahip çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 21:55:00. #1.11#
SON DAKİKA: "Bağımsızlık Köyü" umut olmaya devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement