"Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Fotoğraf Sergisi" Bilecik'te açıldı - Son Dakika

"Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Fotoğraf Sergisi" Bilecik'te açıldı

31.03.2021 12:01

Şeyh Edebali Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliği ile "Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Şeyh Edebali Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliği ile "Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Açılış, TÜRKSOY Genel Sekreteri, Kazakistan Kültür Eski Bakanı Prof. Düsen Kaseinov, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve üniversite yönetiminin katılımıyla gerçekleşti.

Sergi açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, "Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı'nın Türk Kültürünü tüm dünyaya tanıtma çalışmaları takdire şayandır. 1993 yılından bu yana Türk Kültürünün mimariden spora, tarihi misyonundan gelecek vizyonuna kadar tüm yönlerinin dünyaca bilinmesi ve muteber olması için yapılan tüm çalışmaları destekliyoruz." dedi.

Beydemir yaptığı konuşmada "Tarihi, insanlık tarihi kadar eski, medeniyeti ise bir o kadar kadim olan kültürümüzün tüm dünyaya tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması her birimizin görevidir. "Türk Beklenendir" anlayışı ile tüm dünyanın çağlar boyu beklediği bir milletiz. Günümüzde de bunun örneklerine rastlamamız mümkün. Kovid-19 salgını sürecinde neredeyse tüm devletler içine kapanıp kendi halkına dahi yetemezken, ülkemizin zor durumda olan tüm ülkelere çeşitli yardımlar göndermesi bu beklenen olma felsefesinin apaçık bir göstergesidir. Ülkemizin gönderdiği yardım kolilerinin üzerinde hem Türkçe hem de muhatap ülke diliyle, Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler vardır. Karanlığın ardından nice güneşler vardır' sözünün yazılması bir yardım kolisi olmanın çok ötesinde derin anlamlar içermektedir. Yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın yakın zamanda yeniden kardeş Azerbaycan halkının öz toprağı olması ise bir ve beraber olunca nice zorlukların kolaya dönüşeceğinin ispatıdır." ifadelerini kullandı.

Türk kültürünün benimsenmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemine değinen Prof. Kaseinov ise üniversite ile TÜRKSOY arasında yapılan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Prof. Kazeinov " Türkiye Cumhuriyeti'nin kadim Şehri Bilecik'te Şeyh Edebali Üniversitesi ile yapılan iş birliği kapsamında kütüphanemize Türk Edebiyatının seçkin örneklerinden bir bağışta bulunuyoruz. Edebiyattan spora, mimariden müziğe kadar geniş bir yelpazede ortak kültürümüzün genç nesillere aktarılmasına katkı sağlamaktan TÜRKSOY olarak mutluyuz." şeklinde konuştu.

Şeyh Edebali Üniversitesi, Türk kültürü, Bilecik, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Fotoğraf Sergisi' Bilecik'te açıldı - Son Dakika


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