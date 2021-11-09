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"Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu" düzenlendi - Son Dakika

"Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu" düzenlendi

09.11.2021 14:33

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Afrika ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek olmak amacıyla Türk Konseyi adına Türkiye, Azerbaycan ve Macaristan'ın Afrika'ya aşı desteğinde bulunacağını bildirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Afrika ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek olmak amacıyla Türk Konseyi adına Türkiye, Azerbaycan ve Macaristan'ın Afrika'ya aşı desteğinde bulunacağını bildirdi.

Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 30. yıl dönümü dolayısıyla Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde "Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu" düzenlendi.

"Türk Dünyasında Değişime Yön Veren Ortak Miras: Dil, Tarih, Edebiyat ve Mefküre" temasıyla düzenlenen sempozyuma, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Türk cumhuriyetlerinin Ankara büyükelçileri ve akademisyenler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, gelecek hafta yapılacak Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin arifesinde ve "gurur verici tarihi bir miladın ertesinde" olduklarını belirterek dün Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Kıran, Karabağ zaferinin Türk dünyasının 30 yıl boyunca elde ettiği başarıların taçlanması ve geleceğe daha güçlü bakabilmek için "çok büyük bir milat" olduğunu ifade etti.

Karabağ zaferinin başka bir mesajı daha verdiğinin altını çizen Kıran, "Karabağ zaferi, Türk dünyasının inandığı zaman, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiği zaman, gönül birliklerini eylem birliklerine dönüştürdüğü zaman ne kadar çetin mücadeleleri de başarıyla atlatacağının somut bir örneği oldu." dedi.

Kıran, Türk Konseyi ülkelerinin ekonomilerinin kararlılık sayesinde 30 yıl öncesine kıyasla geliştiğine işaret ederek "Bu kararlılık sayesinde 30 yıl önce istiklal iddiasını ortaya koyan Türk cumhuriyetleri, bugün istikbal mücadelesinde de beraber aynı gönül dünyasında, aynı eylem doğrultusunda ortak bir hedefe kilitlenmiş durumda." diye konuştu.

Ortak hedef birlikteliğinin bozulmaması ve eylemler ile güçlerin birleştirilmesinin önemini ifade eden Kıran, bunun kurumsal zeminde yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Kıran, enerji alanında Bakü-Tiflis- Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) gibi projelerin zor projeler olduğunu ancak kararlılık sayesinde gerçekleştirilebildiğini belirterek ortak hastaneler, ortak kara yolu projelerinin ve ortak koridor projesinin bugünün koşullarına göre modernleştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, "Güçlüyüz, inançlıyız ve geleceğe yönelik umutlarımızı bugün tazeleme arifesindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Afrika ülkelerinin Kovid-19'la mücadelesine destek olmak için aşı gönderiminde bulunuyoruz"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Türk Konseyi ülkelerinin iş birliğine vurgu yapan Kıran, Türk Konseyi üyesi ülkeler ve Türkiye olarak diğer üye ülkelere tıbbi yardımlar başta olmak üzere yardımlar yaptıklarını dile getirdi.

Bu desteği şimdi daha da taçlandırdıklarını kaydeden Kıran, "Macaristan ve Azerbaycan'la birlikte Afrika ülkelerinin de Kovid-19'la mücadelesine destek olmak için aşı gönderiminde bulunuyoruz. Bu çok büyük bir milattır aslında. Türk Konseyi olarak sadece bizim coğrafyamızla sınırlı kalmamız bize yakışan bir durum değildir." dedi.

Kıran, Türk dünyasının dışarıdan empoze edilen fikirlere hiçbir zaman ihtiyacı olmadığını, kendi sahip olduğu imkan ve potansiyeli gerçekleştirerek "birbirine yettiğini" ve "yetmekle kalmayıp önemli katkılarda bulunduğunu" ispat ettiğini vurguladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, "Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın çok daha güçlü olacağız. Yeter ki bir olalım, diri olalım. Yeter ki paylaşmayı, bölüşmeyi bilelim. Her alanda somut projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin, Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olmanın yanı sıra bu ülkelerde ilk büyükelçilikleri açan ve ilk hava yolu seferlerini düzenleyen ülke olduğunu kaydeden Kıran, bu "ilkleri" artırma konusunda kararlılık vurgusu yaptı.

Öte yandan yurt dışı programı nedeniyle sempozyuma katılamayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da mesajı iletildi.

Sempozyum kapsamında, bugün yüz yüze yarın ise çevrim içi yapılacak oturumlarda, 30 yıllık süreçte Türk cumhuriyetleri arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve bilimsel ilişkiler değerlendirilecek, bu dönem boyunca gündeme gelen konular ve sorunlar ele alınacak.

Yavuz Selim Kıran, Togo Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu" düzenlendi - Son Dakika
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