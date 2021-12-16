"Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Dünyası Sazları Buluşuyor" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesince (OMÜ) "Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Dünyası Sazları

Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra Kırgızistan, Kazakistan ve Kerkük'ten yöresel sazlarıyla katılan sanatçılar, seslendirdikleri eserlerle katılımcılara keyifli zaman geçirtti.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, program öncesi yaptığı konuşmada, temsil ettikleri medeniyetin sürdürülebilir olması için üretkenliğin de devam etmesi gerektiğini söyledi.

Türk ve İslam dünyasını bir bütün olarak algılayarak medeniyetin doğurduğu metinleri birlikte ortaya koymaları gerektiğini dile getiren Ünal, "Zincirin halkaları gibi. Birinci halkayla beşinci halkanın arasında eğer ilişki kuracaksanız, ikinci, üçüncü, dördüncü halkalara muhtaçsınız. Koruma ve taşıma gücü en yüksek olan şey de müziktir. Sanat önemlidir ama en önemlisi müziktir." dedi.

Etkinliğe Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.