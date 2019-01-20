Son Dakika Haberleri: Bağıra Bağıra Kan Topladılar

Bağıra Bağıra Kan Topladılar

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir grup genç, Kızılay'ın kan bağış kampanyasına katılımı artırmak için kan bağış otobüsü yanında bağırarak vatandaşlardan destek istedi.

Bağıra Bağıra Kan Topladılar, System.String[]
Kahramanmaraş'ta bir grup genç, Kızılay'ın kan bağış kampanyasına katılımı artırmak için kan bağış otobüsü yanında bağırarak vatandaşlardan destek istedi.

Gençlerden oluşturulan Şefkat Elçileri Topluluğu üyeleri, Trabzon Bulvarı'ndaki Kızılay'ın kan toplama otobüsü çevresinde pazarcı esnafı gibi bağırarak vatandaşlardan kan bağışı yapmalarını istedi. Gençlerin çağrısına kulak veren vatandaşlar, kayıt işlemlerinin ardından otobüse girerek bağış yaptı. Kan bağışı konusunda vatandaşların duyarlı olmasını isteyen Şefkat Elçileri Topluluğu üyesi Ayşegül Kara, "Bütün insanlara buradan çağrı yapıyoruz, kan vererek üç can kurtarabilirler. Kana ihtiyacı olan insanlar için kan topluyoruz. Bütün insanları kan bağışı noktasında duyarlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kan bağışında bulunan Harun Kamalak ise, "Gençlerin kan bağışı çağırış tarzları hoşuma gitti. İnsanları kan bağışı noktasında duyarlı görüyorum. Herkesin de kan bağışı vermelerini öneriyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:16 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Kızılay, Güncel
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