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Bağırış sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Taksi şoförü ile yolcu, sokakta yumruk yumruğa kavga etti - Son Dakika

Bağırış sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Taksi şoförü ile yolcu, sokakta yumruk yumruğa kavga etti

03.02.2022 00:42

İstanbul Sefaköy'de henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı aralarında anlaşma çıkan taksi şoförü ile yolcu, sokak ortasında yumruk yumruğa kavga etti. Taksici ile yolcunun bağırış sesleri, çevrede bulunan vatandaşları da rahatsız etti.

İstanbul Küçükçekmece Sefaköy'deki AVM'nin önünde taksici ile yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine taraflar kavgaya tutuştu.

YUMRUK YUMRUĞA GİRİŞTİLER

Küçükçekmeceden.com'un haberine göre taksici ve yolcusu, birbirilerini tutup yere attıktan sonra yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. İkilinin birbirlerine üstünlük sağlamak için büyük çaba sarf ettiği görüldü.

VATANDAŞLAR DA RAHATSIZ OLDU

İkilinin bağırış sesleri, çevredeki vatandaşları da tedirgin etti. Bazı vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken, bazı vatandaşlar da uzak kalmayı tercih etti. Hemen polise haber verilen olayın nedeni merak ediliyor.

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Küçükçekmece, İstanbul, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağırış sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Taksi şoförü ile yolcu, sokakta yumruk yumruğa kavga etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağırış sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Taksi şoförü ile yolcu, sokakta yumruk yumruğa kavga etti - Son Dakika
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