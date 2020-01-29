Bağırsağındaki uyuşturucu röntgende ortaya çıktı - Son Dakika
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Bağırsağındaki uyuşturucu röntgende ortaya çıktı

6 saat önce

KARS'ta, polis tarafından gözaltına alınan İran uyruklu şüphelinin çekilen röntgen filminde bağırsağında uyuşturucu taşıdığı ortaya çıktı.

Bağırsağındaki uyuşturucu röntgende ortaya çıktı, System.String[]

KARS'ta, polis tarafından gözaltına alınan İran uyruklu şüphelinin çekilen röntgen filminde bağırsağında uyuşturucu taşıdığı ortaya çıktı.

İran uyruklu bir kişinin, uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçen Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, plakası belirlenen aracı Digor yolu üzerinde durdurdu.

İran uyruklu A.P. (47) ve N.Ş. (24) isimli kadın ile Türk vatandaşları Ö.A. (25), M.Y. (36) ve Ş.K. (34) gözaltına alındı. Araçta narkotik köpeği Odin'le yapılan aramada uyuşturucu bulunamazken bir adet tabanca ile 6 fişek ele geçirildi. İranlı şüpheliye götürüldüğü hastanede röntgen filmi çektirildi. Röntgen filminde, şüphelinin bağırsağında uyuşturucu taşıdığı belirlendi. İlaçla, İranlı'nın bağırsaklarındaki 110 gram metamfetamin ve  0,64 gram esrarı çıkarması sağlandı.

Şüphelinin narkotik köpeğine yakalanmamak için uyuşturucuyu bağırsaklarında gizlediği öğrenildi.


Polis, Kars, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:20 Kaynak: DHA
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