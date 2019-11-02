Bağırsağından ceviz büyüklüğünde polipler çıktı

Karın ağrısı şikayeti ile doktora giden hastanın kalın bağırsağından kolonoskopik yöntemle ceviz büyüklüğünde polip alındı

SİVAS - Sivas'ta karın ağrısı şikayeti ile doktora giden hastanın bağırsağında ceviz büyüklüğünde polipler tespit edildi, zor görülse de bu polipler kolonoskopik yöntemle alındı.

Sivas'ta 61 yaşındaki erkek bir hasta karın ağrısı şikayeti ile devlet hastanesine gitti. Yapılan kolonoskopide hastanın kalın bağırsağında polipler tespit edildi. Hasta, bazı poliplerin 3 santimetre çapında olduğu tespit edilince poliplerin temizlenmesi için cerrahi operasyonun şart olduğu belirtildi. Ameliyat olmak istemeyen hasta başka bir çare arayışı ile Sivas Medicana Hastanesine gitti. Burada yapılan tetkiklerin ardından poliplerin kolonoskopik yöntemle de alınabileceği belirtildi. Zor gibi görülse de gerçekleştirilen başarılı operasyonla aralarında ceviz büyüklüğünde poliplerin de bulunduğu çok sayıda polip alındı.

Karın ağrısı şikayeti ile gitti

Başarılı operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Abdulkerim Yılmaz, hastanın karın ağrısı şikayeti ile bir sağlık kuruluşuna başvurduğunubelirtip,"61 yaşında erkek hastamız karın ağrısı, makattan kanama ve dışarıda tespit edilen kansızlık şikayetiyle bir hastaneye gitmiş. Burada hastaya kolonoskopi dediğimiz kalın bağırsak incelemesi yapılmış. Bu kanamasını açıklayacak kalın bağırsakta çok sayıda büyük boyutta polipler tespit edilmiş. Tespit edilen bu poliplerin çok büyük olması sebebiyle ve kanser olabileceği şüphesiyle cerrahi operasyon önerilmiş. Poliplerin ancak cerrahi yöntem ile alınabileceği söylenmiş. Hasta endişe ve kaygı içerisinde hastanemize başvurdu. Bu poliplerin kolonoskopi yöntemiyle alınıp alınmayacağı konusunda bilgi almak istedi. Bizde poliplerin sayısının fazla olduğunu ve büyük olduklarını ama bu polipleri kolonoskopi yöntemiyle alabileceğimizi söyledik. Hasta işlemi kabul etti ve hastaya kolonoskopi işlemi yaptık. "dedi.

Ceviz büyüklüğünde polipler alındı

Yılmaz kolonoskopik uygulamada hastanın kalın bağırsağından 3 santimetre çapında polipler alındığını belirtip, "Kolonda gerçekten 2-3 santimetre büyüklüğünde 2-3 tane polipi vardı. Polipler büyüktü, çapları genişti. Gerçekten polipin alınması zordu. Buna rağmen başarılı bir şekilde bu hastamızın kolonoskopisini yaptık. Poliplerini başarılı bir şekilde temizledik. İşlemin ardından hastamıza ve yakınlarına aldığımız polipleri gösterdik, mutlu oldular. Kaygıları azaldı. Biz bu polipleri patolojiye gönderiyoruz, patoloji sonucuna göre hastaya bilgi vereceğiz" dedi.

Cerrahi müdahale şart değil

Yılmaz, benzer vakalarda cerrahi müdahalenin şart olmadığını belirterek, " Burada vurgulamak istediğim şey, her zaman cerrahi operasyon gerekmeyebilir. Bu polipleri kolonoskopi yöntemi ile kalın bağırsaktan temizleyebiliyoruz. Poliplerin önemi nedir? İleriki yaşlarda poliplerin sayısı, büyüklükleri bizim için önem arz ediyor. Özellikle kansızlık tespit edilen ya da makatta kanama şikayetiyle gelen ileri yaş bay bayan hastalarda önemlidir. Bu poliplerin kanserleşme ihtimali yüksektir. Kolonoskopi ile bu poliplerin temizlenmesi ve patoloji sonucuna göre bu hastanın izlenmesini öneriyoruz. Parçaları hastamız görünce tabi şaşırdı, çok büyüklerdi. Hastamız bu kadar büyük olacaklarını beklemiyordu. Hem çok şaşırdı hem de mutlu oldu."dedi.