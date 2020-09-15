Suriye'nin İdlib kırsalındaki Harbenuş bölgesinde yaşayan ve bağırsak felci hastalığına yakalanan 1.5 yaşındaki Muhammed Zaim, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca sağlığına kavuştu.
İHH Suriye Çalışmaları Sağlık Birimi Sorumlusu Dr. İbrahim Tlass, yaptığı yazılı açıklamada, bağırsak felci olan 1.5 yaşındaki Muhammed bebeğin ameliyatını yaptırdıklarını kaydetti.
Ameliyatın Suriye'de gerçekleştirildiğini aktaran Tlass, bebeğin ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 14:33 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bağırsak felcine yakalanan Muhammed bebek ameliyat edildi - Son Dakika