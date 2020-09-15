Bağırsak felcine yakalanan Muhammed bebek ameliyat edildi - Son Dakika

Ameliyatın Suriye'de gerçekleştirildiğini aktaran Tlass, bebeğin ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

İHH Suriye Çalışmaları Sağlık Birimi Sorumlusu Dr. İbrahim Tlass, yaptığı yazılı açıklamada, bağırsak felci olan 1.5 yaşındaki Muhammed bebeğin ameliyatını yaptırdıklarını kaydetti.

Suriye 'nin İdlib kırsalındaki Harbenuş bölgesinde yaşayan ve bağırsak felci hastalığına yakalanan 1.5 yaşındaki Muhammed Zaim, İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İHH ) İnsani Yardım Vakfınca sağlığına kavuştu.

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