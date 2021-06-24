Bağırsak Gazına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Bağırsak Gazı Nedenleri ve Tedavisi

Bağırsak gazı, günlük yaşantıda sıkıntılara neden olan vücuda hava girişinden kaynaklı olabilmektedir. Tüketilen yiyeceklerin sağlıksız olması, hareketsiz yaşam tarzı bağırsak gazının önemli nedenleri arasında yer alırlar.

Bağırsak Gazı Nedir?

Bağırsak bölümünde yiyeceklerden, vücuda alınan havadan veya bakterilerden kaynaklı gaz sıkışmaları, bağırsak gazı olarak ifade edilir. Bağırsak gazının oluşumunun birden fazla sebebi olabilir. Her bireyin vücut yapısı farklı olduğundan, oluşum şekilleri birbirinden farklı olabilir. Basit nedenlerle meydana geldiği gibi altta yatan hastalıklardan dolayı ortaya çıkması muhtemeldir. Hızlı yaşam tarzının yaygın olduğu bu çağda bağırsak gazı problemi sıkça görülebilir.

Bağırsak Gazına Ne İyi Gelir?

Bağırsak gazı geçici bir problem olarak ortaya çıkar. Yaşam tarzını etkileyebilecek potansiyele sahip olduğundan, daha erken sonlandırılması için bazı müdahaleler yapılabilir.

Bağırsak gazı ortaya çıktığında papatya ve zencefil çayıyla problem en az seviyeye indirilebilir.

Diğer bitkilerden çay yapıp içmek sindirimi kolaylaştırdığından gaz problemlerini de ortadan kaldırabilir.

Gazlı içecekler tüketilmemelidir. Özellikle beslenme alışkanlığını değiştirmek gaz problemlerinin giderilmesine önemli yere sahiptir.

Bağırsak Gazı Nasıl Geçer?

Bağırsak gazını geçirmenin birçok yöntemi olduğu söylenebilir. Uzmanlardan tavsiye alınarak bağırsak gazı giderilebilir. Ayrıca bağırsak gazı sorununu ortadan kaldırmak için çeşitli doğal yöntemlere başvurulabilir.

Salatalık

Sulu olan bu sebze, bağırsakların daha aktif şekilde çalışmasını sağlar. Tüketimi durumunda gaz seviyesinin indirilmesine yardımcı olabilir.

Rezene Çayı

Rezene bebeklerde gaz sancısının giderilmesine sıkça kullanılır. Yetişkinlerde rezene çayı tüketilerek gaz sancıları hafifletilebilir.

Papatya Çayı

Gaz sancılarının tüketiminde papatya çayı kullanımı oldukça önemli yere sahiptir. Tüketimi durumunda gaz sancıları bitirilebilir.

Zerdeçal

Mide için çok faydalı olan zerdeçal tüketildiği zaman gaz giderilmesi için yardımcı özelliklere sahiptir.

Bağırsak Gazı Nedenleri

Bağırsak gazının farklı sebepleri olabilir. Toplum içerisinde kaba davranış şeklinde kabul edildiğinden dikkat edilmeyen konulardan biridir.

Bağırsak gazı oluşumunun en büyük nedeni hava yutulmasıdır. İçecek veya yiyecek tüketiminde besin harici kalan boşluklardan içeriye hava girer. Hava yutulması denilen bu olay, bağırsak gazının başlıca sebebidir.

Yiyeceklerin sindirilmesi esnasında bağırsak gazı çıkabilir. Mide yiyecekleri belli aşamalardan geçirerek parçalara ayırır. Bu parçalara ayırma esnasında bağırsak gazı oluşumu doğal süreç şeklinde ortaya çıkabilir. Bazı kişilerde bu durumda daha fazla bağırsak gazı oluşumu tetiklenir.

Çölyak, hazımsızlık ve çeşitli bağırsak hastalıkları gaz oluşumuna neden olabilen durumlardır. Sindirim sisteminde görülen aksaklıklar ve problemler gaz oluşumlarının en önemli nedenleri arasında yer alırlar.

Bağırsak gazının neden kaynaklandığını öğrenebilmek için uzman doktorlara başvurulabilir. Verilen tedavilerle bağırsak gazı oluşumları daha az seviyeye indirgenebilir.

Bağırsak Gazı Tedavisi

Bağırsak gazının doğru tedavi edilebilmesi için nedeninin doğru tanımlanması gerekir. Altta yatan hastalıklardan kaynaklı gaz oluşumları, doğal yöntemlerle tedavi edilemeyebilir. Sağlık sorunlarından kaynaklı olan durumlarda uzmanlardan yardım alınması gerekir. Bağırsak gazı sorunu daha basit nedenlerden dolayı ortaya çıkmışsa tedavisi doğal yöntemlerle yapılabilir.

Kimyon tohumu çiğnenerek bağırsak gazı giderilebilir.

Nane çayı mide gurultusunu azaltmaya yardımcı olduğu gibi bağırsak gazı sorununa iyi gelir.

Bal kabağı tüketimi, gaz birikmesine engel olarak sindirimin kolay hale gelmesini sağlar.

Bağırsak gazına iyi gelenlerden birisi de papatya çayıdır. Papatya çayı tüketildiğinde rahatlama sağlar.

Bağırsak gazı hafife alınmamalıdır. Sıklıkla oluşuyorsa uzmanlarda bilgi verilmeli, teşhis ve tedavisi erken olmalıdır.