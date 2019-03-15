Bağırsaklardaki Şişkinlik ve Gazı Gidermek İçin 1 Çorba Kaşığı İçin

Muhtemelen birçoğunuz hayatınızın belli dönemlerinde gaz sancısı yaşamışsınızdır.

Muhtemelen birçoğunuz hayatınızın belli dönemlerinde gaz sancısı yaşamışsınızdır. Çoğu zaman hazımsızlık ve kabızlık gibi faktörlerden kaynaklanan gaz sancısının çok çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Ancak biz bugün sizlere gaz sancısından kurtulmanın en basit ve en doğal yollarından bahsedeceğiz.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Dünyaevine Giren Hazal Kaya, Ev Sahibiyle Davalık Oldu

TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Başvuru Sayısı 125 Bini Aştı

Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu