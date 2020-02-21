Bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan İranlı Adana Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika

Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan ekipler, uyuşturucu madde yutmuş olabileceği değerlendirilen zanlıyı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine götürüldü.

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