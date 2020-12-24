"Bağırsaktaki bakteriler iyi çalışmıyorsa polikistik over sendromu görülebiliyor" - Son Dakika

"Bağırsaktaki bakteriler iyi çalışmıyorsa polikistik over sendromu görülebiliyor"

24.12.2020 11:33

Her 10 kadından birinde görülen Polikistik Over Sendromu (PKOS) kıllanma, adet düzensizliği, sivilcelenme gibi sorunlarla kendini gösteriyor.

Her 10 kadından birinde görülen Polikistik Over Sendromu (PKOS) kıllanma, adet düzensizliği, sivilcelenme gibi sorunlarla kendini gösteriyor. Hastalığın sonuçlarından biri de kısırlık olabiliyor. Ayrıca, Polikistik Over Sendromu olan hastaların rahim kanseri ve kalp krizi riski artıyor.

Endokrinoloji, Kadın Doğum ve Dermatoloji uzmanlarının birlikte tedavi etmesi gereken bir hastalık olan Polikistik Over Sendromu (PKOS) için multidisipliner çalışan bir PKOS ve Hirsutizm Mükemmeliyet Kliniği hizmete girdi.

"ÜREME ÇAĞINDAKİ KADINLARDA EN YAYGIN GÖRÜLEN PROBLEM"

Yeditepe Üniversitesi PKOS ve Hirsutizm Kliniği Başkanı, Endokrinoloji uzmanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur Polikistik Over Sendromu'nun üreme çağındaki kadınlarda en yaygın görülen problem olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Polikistik Over Sendromu birçok farklı uzmanlık alanı tarafından tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Halk sağlığı sorunudur. Uzun dönemi kapsayan belirtilerle kendini gösterir. Genel anlamda birkaç problem daha sık görülür. Bunlardan birisi kısırlıktır. Hastaların önemli bir bölümü kısırlık sorunuyla başvurur. Diğer bir kısmı ise, kıllanma sorunuyla gelir. Bunun yanı sıra, saç dökülmesi, adet düzensizlikleri, yüzde sivilcelerin oluşması problemleriyle de hastalar başvurabilirler. Diyabet hastalığı, Polikistik Over Sendromu olan kadınlarda yaklaşık 7-10 kat daha fazla görülmektedir. Uzun dönemde bu hastaların başka problemleri de ortaya çıkabilir. Metabolik sendrom da görülebilir. Hastalığın ciltle ilgili bir tarafı da vardır. Önemli nokta şu ki, bunlar PKOS hastalığının semptomlarıdır. Sadece semptomları değil, hastalığın kendisini tedavi etmek gerekir."

"HASTALARIN YÜZDE 70'İ OBEZ"

Hastalığın tedavisinin multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğinin altını çizen Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, "Polikistik over sendromlu hastaların yaklaşık yüzde 70'i obez hastalardır. Yüzde 30'u ise obez olmayan hastalardır. Obezite ile birlikte hastalığın bulguları daha da ağırlaşır. Örneğin kıllanma, adet düzensizlikleri daha fazla olmaya başlar. Zayıf bir polikistik over sendromlu hastada bulgular azken, kilo aldığında bulgular ağırlaşır. Yani kiloyla da yakın ilişkisi vardır. Özellikle yüz bölgesinde kıllanma arttığında, hastalar toplum içerisine çıkmaktan çekinirler. Yüzlerini saklamaya çalışırlar. Bu ciddi bir sosyal izolasyon sebebidir. Psikiyatrik tarafı vardır. Ancak unutulmamalı ki PKOS tedavi edilebilir bir sağlık sorunudur. " dedi.

"BESLENME, GENETİK VE RİTM BOZUKLUKLARI PKOS'A NEDEN OLABİLİYOR"

PKOS ve Hirsutizm Kliniği'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar hastaların genellikle adet düzensizliği nedeniyle başvurduğunu belirterek, "Adetlerde anormallik oluşur. ya sık adet görürler ya da hiç görmeyebilirler. Bu hastalarda yumurtlama sorunu yaşandığı için, kısırlık nedeniyle de başvurular olur. Hastalığın birinci nedeni genetiktir. Hastada Polikistik Over Sendromu varsa diğer aile bireylerinde, takip eden jenerasyonda da, hastalığın olma ihtimali yüksektir. Bunun dışında çevresel nedenler, beslenme, barsaklardaki bakterilerin iyi fonksiyon göstermemesinin de neden olduğu söylenebilir. Doğrudan doğruya beyinden kaynaklanan endokrinolojik ritm bozuklukları etken olabilir" dedi.

"KALP KRİZİ, RAHİM KANSERİ DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"

Hastalığın kalp sağlığını da olumsuz etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Erkut Attar sözlerine şöyle devam etti: "Bu hastalar menopoza girdikten sonra, kalp damar hastalıkları veya kalp krizine daha fazla rastlanıyor. İleriki dönemlerde rahim kanseri daha sık görülüyor. Bu nedenle PKOS'un ciddi bir hastalık olduğu bilinmelidir. Erken dönemde tedavi edilmezse hastalarda ciddi problemler oluşur."


Bağırsaktaki bakteriler iyi çalışmıyorsa polikistik over sendromu görülebiliyor
Bağırsaktaki bakteriler iyi çalışmıyorsa polikistik over sendromu görülebiliyor

Polikistik Over, Kalp Krizi, Doğum, Kadın, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Bağırsaktaki bakteriler iyi çalışmıyorsa polikistik over sendromu görülebiliyor' - Son Dakika


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