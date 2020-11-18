Bağırsaktan enstrüman teli yapıyor - Son Dakika

Bağırsaktan enstrüman teli yapıyor

18.11.2020 08:18
Bağırsaktan enstrüman teli yapıyor, System.String[]

İZMİT'te müzisyen İrfan Yakar dana ve koyun bağırsağından enstrüman teli yapıyor.

İZMİT'te müzisyen İrfan Yakar dana ve koyun bağırsağından enstrüman teli yapıyor. İrfan Yakar enstrüman tellerinin yurt dışından ithal edildiğini, kendisinin yaptığı tellere ilgi olduğunu belirtti.

Eski zamanlarda keman telleri dana ve kuzu bağırsağından üretilirken gelişen teknolojiyle birlikte plastik veya metal teller üretilmeye başlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Kemençe Bölümü'nden mezun olan İrfan Yakar, bu eski tekniği araştırıp geliştirerek kendi evinde bağırsaktan yaptığı telleri üretmeye başladı. İrfan Yakar'ın yaptığı teller ilgi görmeye başladı.

'DANA VE KUZU BAĞIRSAĞINDAN YAPIYORUM'Telleri evinde yaptığını söyleyen İrfan Yakar, "İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı klasik kemençe mezun olduğum saz. Bu sazın üzerinde bulunan teller normalde plastik raket tellerinden oluyor ya da metal teller kullanılıyor. Fakat buna ruhunu ise bağırsaktan yapılan teller veriyor. Dana ya da kuzu bağırsağından olabilir, yabancılarda domuz bağırsağı bile kullanan oluyor ama bizim kültürümüze uymadığı için biz dana ve kuzuyu tercih ediyoruz. Ben bunun yapımına evimin balkonunda başladım. Bağırsakla çalışmak göründüğü gibi temiz bir iş değil. Biraz koku yaymaya başlayınca dedemden kalma evimde yapmaya devam ettim. Bu işe baya bir zaman ayırdım. Yaklaşık 5 senelik bir araştırma ve 7-8 aylık bir pratiğin sonucunda yapmaya başladım." dedi. NASIL TELE DÖNÜŞTÜĞÜNÜ ANLATTI Yakar bağırsakları nasıl tel haline getirdiğini şöyle anlattı:  "Bağırsak ilk önce temizleniyor daha sonra bazı solüsyonlarda bekletiliyor. Bağırsak bu işlemlerden geçtikten sonra geriliyor ve kurutuluyor. Kurutulunca çok ince bir tel haline geliyor. Biz bunları geriyoruz ve sıkıyoruz. En son ip haline geldikten sonra nemli odalarda kurutuyoruz. Nemli olması gerekiyor çünkü birden kurutursanız bağırsak esnekliğini kaybedip kırılgan bir şekle geliyor. Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra kesiliyor ve kullanılabilir hale geliyor."  'İLK OLARAK KLASİK KEMENÇEYİ DÜŞÜNEREK ÜRETMEYE BAŞLADIM'

Bir sonraki amacının kemanda bu telleri kullanmak olduğunu ifade eden Yakar, "Bağırsaktan yapılan bu teller öncelikle kemanda kullanılıyor. Ben bunu ilk olarak klasik kemençeyi düşünerek üretmeye başladım. Bir sonraki amacım da kemanlarda da bu teli kullanmak. Bu normalde dışarıdan ithal gelen bir ürün, kendi kendime düşünerek neden ülkemizde de bunu üretmeyelim, neden dışarıya paramız aksın dedim. Şimdi inanın İtalya'dan, Yunanistan'dan, Almanya'dan çeşitli ülkelerden istekler geldi. Hobi olarak başladığım işe şu anda biraz daha geliştirme aşamasındayım. İnanıyorum ki yakın zamanda daha da büyük bir firma haline getireceğim" diye konuştu.


Bağırsaktan enstrüman teli yapıyor
Bağırsaktan enstrüman teli yapıyor
Bağırsaktan enstrüman teli yapıyor
Bağırsaktan enstrüman teli yapıyor
Bağırsaktan enstrüman teli yapıyor
Bağırsaktan enstrüman teli yapıyor
Bağırsaktan enstrüman teli yapıyor
Bağırsaktan enstrüman teli yapıyor
Bağırsaktan enstrüman teli yapıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, Mezun, Metal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağırsaktan enstrüman teli yapıyor - Son Dakika


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