Bağış: AB Türkiye'nin haklılığını biliyor - Son Dakika

Doğu Akdeniz konusu, İstanbul Aydın Üniversitesi'nce gerçekleştirilen "AB-Türkiye İlişkilerine Güvenlik Eksenli Bakış: Doğu Akdeniz ve Libya" başlıklı çevrimiçi panelde (webinar) ele alındı. Moderatörlüğünü İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca'nın üstlendiği webinar'a Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış konuk oldu.

"İŞ TAHKİM'E GİDERSE TÜRKİYE'NİN HAKLILIĞI TESCİLLENİR"

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim hususunda Türkiye'nin yüzde yüz haklı olduğunun AB tarafından da bilindiğini söyleyen Türkiye'nin Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış, "Aslına bakılırsa AB'nin uyguladığı tam bir dayanışma politikası. AB, Türkiye'nin haklı olduğunu bile bile, sırf bu dayanışma ruhu nedeniyle, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın şımarıklığını göğüslüyor. Yoksa AB'de kapalı kapılar ardında Türkiye'nin yüzde 100 haklı olduğu konuşuluyor. O kadar ki, iş Tahkim'e giderse Türkiye'nin haklılığı tescillenir. AB'nin güvenli enerjiye ulaşabilmesi için Türkiye'ye ihtiyacı var." dedi.

"MACRON'UN AMACI BAŞKA"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un asıl amacının 2022 seçimlerinden başarıyla çıkarak Merkel'den sonra AB içindeki en güçlü lider olmak olduğunu ifade eden Bağış, "Türkiye de bu hayalin karşısına dikilince durum zora girdi tabii. Fransa biraz da bu yüzden, Türkiye'nin başta Libya olmak üzere Afrika'daki proaktif politikayı durdurmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. Bağış ayrıca, Türkiye'ye yönelik bir yaptırımın AB'nin zararına olacağını belirterek, 24 Eylül'de Berlin'de gerçekleştirilecek olan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda tansiyonu düşürmeye yönelik bir açıklamanın yapılabileceğini, Türkiye'ye yönelik bir yaptırımın çıkmayacağına inandığını kaydetti.

"AB'NİN YETKİSİ YOK"

AB'nin deniz yetki alanı belirleme yetkisinin bulunmadığını, esasen Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı yürütülen tüm faaliyetlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydeden Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Yakın geçmişte Hırvatistan ile Slovenya arasında yaşanan benzer bir sorunda AB açıkça 'ben yetkili değilim' dedi. Çünkü AB'nin deniz yetki alanı belirleme gibi bir yetkisi zaten yok. Kaldı ki Türkiye Doğu Akdeniz'de kendisine özel bir tasarruf istemiyor. Ancak AB, sanki iki ülke arasında ilk defa böyle bir sorun yaşanıyormuş gibi, meseleyi Avrupa gündemine taşıyarak Avrupalılaştırıyor. Oysa konuyu Türkiye ve Yunanistan, kendi arasında çözmeli. AB ülkeleri kendi aralarında bir münasebet olduğu zaman bir kıstasa müracaat ederken Türkiye söz konusu olduğunda ise sözüm ona birlik ve dayanışma altında Yunanistan'ın taleplerini Türkiye'ye dayatıyorlar. Bu mümkün değil. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok."

- İstanbul