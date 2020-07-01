Bağış: "Adana'nın en büyük gücü tarım" - Son Dakika

Bağış: "Adana'nın en büyük gücü tarım"

Adana Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı Osman Bağış, Adana'nın en büyük gücü olan tarım ve gıdada daha iyiyi başarmak için sulanabilir arazilerin biran önce üreticinin hizmetine sunulması gerektiğini söyledi.

Adana Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı Osman Bağış, Adana'nın en büyük gücü olan tarım ve gıdada daha iyiyi başarmak için sulanabilir arazilerin biran önce üreticinin hizmetine sunulması gerektiğini söyledi.

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin TL değerinde manevi tazminat davası açtı
Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
Para için vatandaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahısa müebbet hapis cezası verildi


ATB 26. Olağan Meclis Toplantısının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Osman Bağış, toplantılarını Covid-19 salgını nedeniyle üç aydır video konferans yoluyla yaptıklarını, normalleşme neticesinde Haziran ayı toplantısını sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleştirdiklerini söyledi. Ülke olarak normal hayata dönmemiz için hijyen kurallarına, maske kullanımına ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi gerektiğini belirten Bağış, "Umarım en kısa sürede bu virüsten kurtuluruz. Dünyanın gördüğü bu en büyük kriz döneminde ülkemizdeki tarımsal üretimin iyi olması neticesinde gıda konusunda hiç bir sıkıntı yaşanmamıştır. Bu durum tarım sektörünün ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Haziran ayı Adana için birçok ürünün hasadının yapıldığı hareketli aydır. Buğday, patates, soğan, karpuz, kavun ve bütün sebzelerin hasadı yapılır. Adana'nın en büyük gücü olan tarım ve gıdada daha iyiyi başarmak için sulanabilir arazilerin biran önce üreticinin hizmetine sunulması gerekmektedir. Tarım üretiminde kendi kendimize yeter duruma gelmek ve gelecekte gıda konusunda rahat olmamız için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürmeliyiz" dedi.


"Lisanslı depolardaki ürünler piyasaya denge getirdi"


ATB Başkanı Şahin Bilgiç ise Adana'nın kalkınması, daha da gelişmesi için yönetim ve meclis üyeleriyle birlikte ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini söyledi.


Önümüzdeki günlerde ayçiçeği ve mısır hasadının başlayacağını hatırlatan Bilgiç, "Bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum. Üreticinin ürettiği ürünler hak ettiği değeri bulmalıdır. ATB olarak biz, bu işlerin her zaman takipçisi olduk. Üreticinin ve üyelerimizin yanında olduk. Lisanslı Depolardaki ürünler piyasaya bir denge getirdi. Temmuz ayı içerisinde mısıra müdahale alım fiyatı verilirse buğday üreticilerinde olduğu gibi mısır üreticilerinde de memnuniyetle karşılanacaktır. Üreticinin ve tüccarın memnuniyeti ekonomimize pozitif bir ivme katacaktır" diye konuştu.


Zeytincilikte kooperatifleşme çalışmaları sona geldi


Bölgede zeytin üretiminin arttığına dikkat çeken Bilgiç, şunları kaydetti:


"Ciddi potansiyeli olan zeytin ve zeytinyağı bölgemiz ve ülkemiz için önemli bir gıda ürünüdür. Akdeniz mutfağının vazgeçilmezidir. Bölgemiz zeytinciliğine katma değer sağlamak üzere kooperatifleşmede çalışmaların sonuna gelindi. Kooperatifleşme ürüne büyük alan açacaktır. Bu alandaki ticaretin kayıt altına alınması için devletimizce 50 kuruş prim verilirse hem üreticiye hem de devletimize olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Dalından toplanan ham zeytinin devlet destekleri içerisinde yer alması, zeytin üretimine ciddi katkı koyacaktır."


"Korona virüs ticari hayatı da olumsuz etkiliyor"


Korona virüs salgınının henüz bitmediğini, korunma tedbirlerine ciddiyetle uyulması gerektiğini vurgulayan Bilgiç, "Hassasiyetler artıkça bu beladan çabuk kurtuluruz. Bu salgın ticari hayatı da vuruyor. Ticari hayatın zarar görmesi; ülke ekonomisinin her yönüyle zarar görmesi demektir. Önümüzdeki normalleşme günlerinin hassas bir şekilde takip edilmesiyle ekonomimizin de tekrar eski günlerine döneceğine inanıyorum. Elbette sağlık birinci önceliğimizdir. Pandemi sürecinde ekonomik hayatın sıkıntıya düşmemesi için büyük çaba ve gayret gösteren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, TOBB Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.


Konuşmaların ardından ATB meclis gündem maddelerine geçildi. - ADANA

Meclis Başkanı, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bağış: 'Adana'nın en büyük gücü tarım' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

16:46 Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı 16:31 Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi 16:25 Para için vatandaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahısa müebbet hapis cezası verildi 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 16:06 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi 15:37 Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil 15:33 En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:41 Herkes Türkiye'de görülen yılanlardan korkarken Sakarya'da bir kişi yılanın ağzından avını kaptı 14:32 Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin TL değerinde manevi tazminat davası açtı
17:02
Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
16:45
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
16:30
Para için vatandaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahısa müebbet hapis cezası verildi
16:24
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
16:21
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
16:05
Bikinisi açılan 43 yaşındaki ünlü sunucu Michelle Hunziker'in göğsü göründü
15:43
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
15:40
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
15:38
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil
15:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 17:13:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağış: "Adana'nın en büyük gücü tarım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]