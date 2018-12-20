Bağış Erten: Türk Futbolu Krizde
3 saat önce
Üç büyüklerin iflasın eşiğine geldiği Türkiye'de futbol dünyasında yaşananları spor yazarı Bağış Erten, Nevşin Mengü ile Bire Bir'de değerlendirdi.
Üç büyüklerin iflasın eşiğine geldiği Türkiye'de futbol dünyasında yaşananları spor yazarı Bağış Erten, Nevşin Mengü ile Bire Bir'de değerlendirdi. Türk futbolunun krizde olduğunu söyleyen Erten, "Harcanan her üç liranın bir lirası futbola gidiyor. Geri kalanı yolsuzluk" diyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:00
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