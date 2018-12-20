Bağış Erten: Türk Futbolu Krizde

Üç büyüklerin iflasın eşiğine geldiği Türkiye'de futbol dünyasında yaşananları spor yazarı Bağış Erten, Nevşin Mengü ile Bire Bir'de değerlendirdi.

">

Üç büyüklerin iflasın eşiğine geldiği Türkiye'de futbol dünyasında yaşananları spor yazarı Bağış Erten, Nevşin Mengü ile Bire Bir'de değerlendirdi. Türk futbolunun krizde olduğunu söyleyen Erten, "Harcanan her üç liranın bir lirası futbola gidiyor. Geri kalanı yolsuzluk" diyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Eurocup'ta 3 Türk Takımı da Erken Havlu Attı

Meclis'te Onaylandı! KOSGEB 2019'da 2 Milyar 250 Milyon Lira Destek Verecek

Brezilyalı Futbolcu Jailson, İstiklal Marşı Okunurken Türk Bayrağına Döndü

Son Dakika! Trump'tan Yeni Suriye Açıklaması: Harika İşler Yaptık, Eve Dönme Vakti