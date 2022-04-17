Malatya'da hasta çocuğun tedavisi için toplanan bağışı çalan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da hasta çocuğun tedavisi için toplanan bağışı çalan 2 zanlı yakalandı

17.04.2022 17:11
Malatya'da hasta çocuğun tedavisi için toplanan bağışı çalan 2 zanlı yakalandı

Malatya'da, hasta bir çocuğun tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu kumbaranın çalınmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, hasta bir çocuğun tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu kumbaranın çalınmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, SMA hastası 2 yaşındaki Destan Duru'ya yardım amaçlı kurulan stanttan bağış kumbarasının dün çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu olayı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler T. Y. ve M.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da hasta çocuğun tedavisi için toplanan bağışı çalan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da hasta çocuğun tedavisi için toplanan bağışı çalan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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