Bağışçı nakilden vazgeçti küçük Yiğit Ali kardeşinin iliğiyle hayata tutundu - Son Dakika

Bağışçı nakilden vazgeçti küçük Yiğit Ali kardeşinin iliğiyle hayata tutundu

23.03.2021 09:23

Bağışçı nakilden vazgeçti küçük Yiğit Ali kardeşinin iliğiyle hayata tutundu Adana'da 5 yaşındaki Yiğit Ali Ular, kendisiyle yüzde 100 uyumlu donörün, pandemi nedeniyle korkup nakilden vazgeçmesi sonrasında 3 yaşındaki kız kardeşi Kumsal'dan nakledilen ilikle hayata tutunup hastaneden...

Bağışçı nakilden vazgeçti küçük Yiğit Ali kardeşinin iliğiyle hayata tutundu

Adana'da 5 yaşındaki Yiğit Ali Ular, kendisiyle yüzde 100 uyumlu donörün, pandemi nedeniyle korkup nakilden vazgeçmesi sonrasında 3 yaşındaki kız kardeşi Kumsal'dan nakledilen ilikle hayata tutunup hastaneden "Batman" kıyafetiyle taburcu oldu

ADANA - Adana'da 5 yaşındaki Yiğit Ali Ular, kendisiyle yüzde 100 uyumlu donörün, pandemi nedeniyle korkup nakilden vazgeçmesi sonrasında 3 yaşındaki kız kardeşi Kumsal'dan nakledilen ilikle hayata tutunup hastaneden "Batman" kıyafetiyle taburcu oldu.

5 yaşındaki Yiğit Ali Ular 2020 yılı Şubat ayında sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayıp, eve geldiğinde annesi oğlunun yürürken hafiften sektiğini fark etti. Betül Ular, önce bu durumu umursamadı ve oğlunun oynarken ayağını bir yere çarptığını düşündü, ancak sekmelerin şiddeti artınca da çocuğu hastaneye götürdü. Ortopedi servisindeki muayenenin ardından küçük Yiğit, önce çocuk doktoruna, ardından da kapsamlı bir hastaneye sevk edildi.

Yiğit Ali'ye yapılan testlerde kan değeri düşük çıktı ve kendisine 'lösemi' teşhisi konuldu. Bu haber, Ular ailesini yıktı. Küçük çocuk için 1.5 yıl süren zorlu bir tedavi süreci başlarken, ona uygun bir donör aranmaya başladı. 2020 yılı Aralık ayında gelen bir haber, umutları yeşertti. Yiğit Ali ile yüzde 100 uyumlu bir donör bulundu ve kök hücre nakli için hazırlıklar başlandı. Ama aynı kişi, pandemi nedeniyle korkup bağıştan vazgeçince aile bir kez daha yıkıldı.

Alınan doku örneklerine göre; anne Betül Ular'ın yüzde 50, baba İbrahim Ular'ın da oğluyla yüzde 70 uyumlu olduğu belirlendi. Yiğit Ali'ye umut veren gelişmeyse henüz 3 yaşında olan Kumsal'dan geldi. Küçük kızın iliği, ağabeyiyle yüzde 90 uyumlu olduğu ortaya çıktı Kumsal'dan alınan kök hücreler 19 Şubat'ta Yiğit Ali'ye nakledildi.

İlik naklinin ardından hastanede bir süre gözetim altında tutulan küçük çocuğun değerleri normale döndü ve herhangi bir risk görülmeyince de taburcu edildi. Yiğit Ali Ular da önce çok sevdiği 'Batman' kostümünü giydi, günler sonra hastaneden ayrılıp, evinin yolunu tuttu. Kardeşi Kumsal ve yakınları onu kapıda karşıladı. Rüzgarda savrulan pelerini ve yüzüne taktığı maskeyle mutluluğunu dile getiren Yiğit Ali, "Parkta koşup oynamak istiyorum" dedi.

Anne Betül Ular, "Yiğit Ali için yüzde 100 uyumlu dönor bulunmuştu ama bağışçı son anda vazgeçti. Sonrasında yine yüzde 100 uyumlu bir başkası bulundu, ancak buna da doktorlar, nakil için uygun bulmadı ve kardeşinden alacağı kök hücrenin daha iyi sonuç vereceğini söylediler. Çok zor bir süreçti. Ne kadar zorlansak da her şey yoluna girdi. 33 günde taburcu olduk. Allah kimseye buraya düşürmesin ve bunları yaşatmasın. Şuan çok mutluyum. Doktorun o an gelip, 'Taburcusunuz' demesi her şeye değerdi" dedi.

Baba İbrahim Ular, "Çok mutluyum. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Aile olarak çok zor bir süreçten geçtik. Bir ayağımız hastanedeydi hep. Bugünlere de şükürler olsun. Çocuklar sırf uygun dönor bulunmadığı için acı çekerek ölmesin. Hastanede kaldığımız süre boyunca acılara da mutluluk gözyaşlarına da tanık olduk. 3 ünite kan, bir can demek. İnsanlar bunu unutmamalı ve hayat kurtarmaktan çekinmemeli" ifadesini kullandı.

Bağışçı nakilden vazgeçti küçük Yiğit Ali kardeşinin iliğiyle hayata tutundu
Bağışçı nakilden vazgeçti küçük Yiğit Ali kardeşinin iliğiyle hayata tutundu
Bağışçı nakilden vazgeçti küçük Yiğit Ali kardeşinin iliğiyle hayata tutundu
Bağışçı nakilden vazgeçti küçük Yiğit Ali kardeşinin iliğiyle hayata tutundu
Bağışçı nakilden vazgeçti küçük Yiğit Ali kardeşinin iliğiyle hayata tutundu
Bağışçı nakilden vazgeçti küçük Yiğit Ali kardeşinin iliğiyle hayata tutundu
Bağışçı nakilden vazgeçti küçük Yiğit Ali kardeşinin iliğiyle hayata tutundu
Bağışçı nakilden vazgeçti küçük Yiğit Ali kardeşinin iliğiyle hayata tutundu
Bağışçı nakilden vazgeçti küçük Yiğit Ali kardeşinin iliğiyle hayata tutundu
Bağışçı nakilden vazgeçti küçük Yiğit Ali kardeşinin iliğiyle hayata tutundu
Bağışçı nakilden vazgeçti küçük Yiğit Ali kardeşinin iliğiyle hayata tutundu

Yiğit Ali, Batman, Lösemi, Adana, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bağışçı nakilden vazgeçti küçük Yiğit Ali kardeşinin iliğiyle hayata tutundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler Vaka sayısında Türkiye'nin zirvesinde yer alan ilin mavi mahallesi! 6 aydır koronavirüs yok Akşener, yeni Merkez Bankası Başkanı'nı uyardı: Ayasofya İmamı da koltuğa talip, dikkatli ol Kız kardeşleri taciz eden şahıs, öfkeli kalabalık tarafından feci şekilde dayak yedi Başkanvekili, vefat eden babanın su borcu nedeniyle 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlatıldığını iddia etti Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Erol Bulut'la yola devam edilmesini istiyor Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi Almanya Başbakanı Merkel 11 saatlik toplantıdan çıkıp böyle duyurdu: Virüsü yenemedik, peşimizi bırakmıyor
Mohamed'in çantasını kimin çaldığı belli oldu! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı Mohamed'in çantasını kimin çaldığı belli oldu! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı         
10:47
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Slavisa Kokeza, mafya ilişkisi iddiaları nedeniyle istifa etti Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Slavisa Kokeza, mafya ilişkisi iddiaları nedeniyle istifa etti         
10:12
Son Dakika: Kayıpların devam ettiği Borsa İstanbul'da tüm işlemler bir kez daha durduruldu Son Dakika: Kayıpların devam ettiği Borsa İstanbul'da tüm işlemler bir kez daha durduruldu         
10:09
Yarım saatte 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada Yarım saatte 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin, olaydan önce pakta gençlere saldırdığı anlar kamerada         
10:06
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Uzaktan eğitim" mesajı: Salgın bitse de uzaktan eğitim kalıcı olacak         
10:04
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı         
09:11
Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi         
08:54
"Atatürk" tartışması canlı yayını karıştırdı! Konuk stüdyoyu terk etti, program reklama gitti         
07:55
Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti         
07:38
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı         
21:19
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı         
20:42
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 10:58:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağışçı nakilden vazgeçti küçük Yiğit Ali kardeşinin iliğiyle hayata tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei