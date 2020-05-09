Bağışıklığı güçlendiren keçiboynuzunun Mersin'de ilk düzenli bahçeleri kuruldu - Son Dakika
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Bağışıklığı güçlendiren keçiboynuzunun Mersin'de ilk düzenli bahçeleri kuruldu

6 saat önce

Zengin besin içeriğiyle vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen Akdeniz iklimine özgü keçiboynuzunun Mersin'de ilk düzenli bahçeleri kuruldu.

Bağışıklığı güçlendiren keçiboynuzunun Mersin'de ilk düzenli bahçeleri kuruldu, System.String[]

Zengin besin içeriğiyle vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen Akdeniz iklimine özgü keçiboynuzunun Mersin'de ilk düzenli bahçeleri kuruldu.


25 yıldır aşıcılıkla uğraşan, Kıbrıs'taki Büyük Lefkoşe Yanğını'nda zarar gören ağaçların 2017 yılında aşılanmasına katılan üretici Kerim Yılmaz, aşılama yöntemiyle keçiboynuzu ağacını geliştirdiğini, geliştirilen bodur ağaçlarla da ilk defa Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenli bahçeler kurduklarını söyledi.


Yörede aşılı hali 'harnup' olarak da adlandırılan keçiboynuzunun faydalarının saymakla bitmeyeceğini belirten Yılmaz, korona günlerinde insanların keçiboynuzu tüketerek bağışıklık sistemlerini güçlendirebileceğini kaydetti.


Faydalarını okuyup, dinledikçe 'harnup' olarak da adlandırılan keçiboynuzu meyvesine merak sardığını anlatan Yılmaz, "Harnubun yetiştirmesi, geliştirmesi, hastalıklarını öğrendim, önce ağacı tanıdım. Ağacı tanıdıktan sonra tür değişiklikleri geliştirdik. Geliştirdiğimiz türlerden de mükemmel meyve aldık. Normalde 12-15 yılda ilk meyve alınır, 20 yaşında da tam meyve alınır denilen keçiboynuzlarından şimdi biz 4-5 yılda meyve almaya başladık" dedi.


Kurdukları bir bahçenin 4 yaşında olduğunu ve ağaçların 4 yılda meyve verdiğini aktaran Yılmaz, "5 yaşına geldiğinde ağaç başına 25-30 kilo meyve almayı bekliyoruz" diye konuştu.


"Keçiboynuzu hayat iksiri"


Keçiboynuzunun konuşmakla bitmeyecek kadar çok faydasının olduğunu ifade eden Yılmaz, "Her şeyden önce keçiboynuzu bir hayat iksiri. Keçiboynuzu kadar insana faydalı alternatif bir meyve yok. Kanı yenilemeden tutun, akciğere, karaciğere faydaları saymakla bitmez. Ham madde olarak 40 farklı sanayisi var. Aynı zamanda kakaoya tek alternatif üründür" şeklinde konuştu.


"Vücut güçlendiğinde koronaya da dirençli olur"


Doktorların ve uzmanların sürekli bağışıklık sisteminizi güçlendirin uyarısında bulunduğunu dile getiren Yılmaz, "Doktorlarımız insanları sürekli uyarıyor, bağışıklık sisteminizi güçlendirin diyorlar. Keçiboynuzu tek başına mükemmel bir bağışıklık sistemi güçlendiricidir. Kan yenileyici, hücre yenileyici tek başına bir iksirdir. Bağışıklık sistemi güçlendiğinde vücut güçlendiğinde koronaya da dirençli olur" dedi.


Yılmaz, "Bu korona günlerinde Akdeniz'e özgü bu meyveyi tüketerek insanların sağlık bulmasını isteriz" şeklinde konuştu.


Birçok rahatsızlığa alternatif olarak sunuluyor


Avrupa ve Arap ülkelerine ihracatı da gerçekleştirilen keçiboynuzunun hasadına ağustos ortasında başlanıyor. Ancak aktarlarda her daim bulmak mümkün. Keçiboynuzu tüketiciye vücut direncini geliştirmek, öksürük ve kemik erimesi başta olmak üzere birçok rahatsızlığa alternatif olarak sunuluyor.


İlçede 30 yılı aşkın süredir aktarlık yapan Mahmut Sunay, "Keçiboynuzu yöremizde yetişen doğal bir üründür. Tamamen organik bir üründür. Biz insanlara vücut direncini arttırıcı olarak veriyoruz. Öksürük için kullananlar var. Ateşli hastalıklarda iyi geldiği biliniyor. Yüksek miktarda kalsiyum içerdiği için kemik erimesine de faydalıdır. Kansızlığa ve demir eksikliğine faydalıdır. İnsana müthiş bir enerji veren meyvedir" diye konuştu. - MERSİN

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:28 Kaynak: İHA


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