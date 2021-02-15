"Bağışıklığımızı destekleyen çinko, Covid-19'a karşı da etkili" - Son Dakika

"Bağışıklığımızı destekleyen çinko, Covid-19'a karşı da etkili"

15.02.2021 12:02

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, bağışıklık için önemli bir eser element olan çinkonun Covid-19'a karşı vücudu desteklediğini, hastalığın daha kısa sürede ve daha hafif geçmesine yardımcı olduğunu gösteren pek çok araştırma sonucu olduğunu söyledi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, bağışıklık için önemli bir eser element olan çinkonun Covid-19'a karşı vücudu desteklediğini, hastalığın daha kısa sürede ve daha hafif geçmesine yardımcı olduğunu gösteren pek çok araştırma sonucu olduğunu söyledi.

Covid-19 ile birlikte birçok vitamin ve mineralin bağışıklığı güçlendirdiğini, özellikle de Covid-19'dan korunma ve tedavide faydalar sağladığını ifade eden Dr. Ayça Kaya, "Bu minerallerden biri de çinko. Türkiye'de topraklarımızın yüzde 49,8'inde çinko eksikliği bulunuyor. Bu yüzden yediklerimizden de yeterince çinko alamıyoruz" dedi.

"ÇİNKO BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN NORMAL ÇALIŞMASINI DESTEKLİYOR"

"Çinko bağışıklığımız için son derece önemli olan T hücrelerinin sayısının artması üzerinde etkili rolü olan eser bir elementtir" diyen Dr. Ayça Kaya, "Yapılan araştırmalar 3 aylık düzenli çinko kullanımı sonrasında T hücrelerinin yüzde 21 oranında arttığını göstermiştir. Bağışıklık sistemi vücudu hastalıklara karşı koruyan bir kalkan gibidir. Bu kalkan çinko sayesinde güçlü hale gelir. Çinko seviyesi düştüğünde vücut hastalıklara açık hale geliyor. Klinik olarak takip ettiğimiz pek çok hastada, maalesef çinko seviyesinin düşük olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

"COVİD-19'DAN KORUNMAK VE HASTALIĞI DAHA KOLAY ATLATMAK İÇİN ÇİNKO"

Dr. Ayça Kaya tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'dan (SARS-CoV-2) korunmak için alınması gereken maske, mesafe, hijyen önlemleriyle birlikte çinko seviyesinin de önemli olduğunu söyleyerek, "Bir yandan aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken bir yanda da Covid-19 ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Dünyada farklı ülkelerde yapılan araştırmalar çinko seviyesinin Covid-19'a yakalanma oranlarını düşürdüğünü, yakalananların da hastalığı daha az problemle/daha az komplikasyon ve hastanede daha az yatış yaparak atlattığını gösteriyor. Covid-19 hastaları üzerinde yapılan bir araştırmada hastaların yüzde 57,4'ünde çinko seviyesinin düşük olduğu görülmüştür. Çinko eksikliği olan Covid-19 hastalarının yüzde 70.4'ünde komplikasyon görülürken bu oran çinko eksiği olmayan hastalarda yüzde 30 seviyesinde kalmıştır. Çinko eksikliği olan hastaların hastanede kalış süresi de anlamlı şekilde farklıdır. Çinko eksiği olan Covid-19 hastaları hastanede 7-9 gün kalırken, çinko eksiği olmayan hastalar 5-7 gün sonra taburcu olmuştur. Covid-19'u ağır geçiren, entübe hastaların çinko düzeyleri üzerinde yapılan bir başka araştırmada da ağır Covid-19 hastalarındaki serum çinko düzeyleri hafif/orta Covid-19 hastalarına göre daha düşük bulunmuştur.

Bağışıklık sisteminin normal çalışmasını destekleyen çinko; diyabet, saç dökülmesi, grip ve alt solunum yolu enfeksiyonları, tekrarlayan aftlar, akne ve üreme sağlığı gibi durumlarda doktor kontrolünde kullanılabilir " şeklinde konuştu.

"YAŞ İLERLEDİKÇE ÇİNKO İHTİYACI ARTIYOR"

Beslenme alışkanlıkları ve yaşın, çinko seviyesi üzerinde önemli etkilere sahip olduğunu aktaran Kaya, "Yaş ilerledikçe çinko eksikliği de artıyor. 40'lı yaşlarda çinko eksikliği yüzde 5 civarındayken, 70 yaşından sonra yüzde 20'lere kadar çıkıyor" dedi.

'ÇİNKO TAKVİYESİ GEREKLİ Mİ'

Yetişkin bir insanın günlük çinko takviyesine ihtiyacı olduğunu kaydeden Kaya, "Tam tahıllar, kırmızı ve beyaz et, yumurta ve deniz ürünleri, karaciğer, yeşil yapraklı sebzeler zengin çinko kaynaklarıdır. Bunların düzenli olarak alınması önemlidir. Ancak ne yazık ki Türkiye'de topraklarımızın yüzde 49,8'inde çinko eksikliği bulunmaktadır. Bu durum besinlerden yeterince çinko alamamamıza yol açıyor. Çinko açısından zengin olan et, deniz ürünleri ve karaciğer gibi gıdaların fiyatlarının yüksekliği de beslenme eksikliğini arttırıyor. Kan çinko seviyelerine bakılarak, bu durumlarda bağışıklığı korumak için doktor tavsiyesi ile reçete de düzenlenebilir. Beslenmeye çinko takviyesi yapılabilir. Çinko vücutta depolanmaz bu nedenle düzenli olarak alınması da önemlidir" ifadelerinde bulundu.

(İHA)

Koronavirüs, Ayça Kaya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bağışıklığımızı destekleyen çinko, Covid-19'a karşı da etkili' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İsrail'den tartışma yaratan karar: Korona aşısı olmayanların isim ve diğer verileri yerel yönetimlerle paylaşılacak Gara şehidi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı, cenazede Kürtçe feryatlar yükseldi Bomba iddia: Karısı başka bir adama kaçan Davut Kıranlı intihar etti AKOM'dan İstanbul için yağış açıklaması: Kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı İstanbul'da toplu taşıma kısıtlamasında değişiklik: 20 yaş altı yasağı 12 yaş altına çekildi Sandalla açıldıktan sonra bir daha haber alınmayan kocasını bulana 100 bin lira ödül verecek Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu Mesut Özil'in 13 şehidimizle ilgili paylaşımı takdir topladı
Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı         
11:50
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden genç kadın, nezarethanede ölü bulundu Sokağa çıkma yasağını ihlal eden genç kadın, nezarethanede ölü bulundu         
11:20
Şehit Fethi Sekin'in futbolcu oğlu Burak Tolunay Sekin, Galatasaray'da oynamak istiyor Şehit Fethi Sekin'in futbolcu oğlu Burak Tolunay Sekin, Galatasaray'da oynamak istiyor         
11:09
Adanaspor'un Adanaspor'un "Şımarık, zengin aile çocuğu" benzetmesi Adana Demirspor'u kızdırdı         
10:59
Altının gram fiyatı 408 liraya geriledi Altının gram fiyatı 408 liraya geriledi         
10:51
Kar yağışı baraj doluluk oranlarını nasıl etkiledi? İşte İstanbul'da son durum Kar yağışı baraj doluluk oranlarını nasıl etkiledi? İşte İstanbul'da son durum         
10:32
İBB'den Galata Meydanı'na fotoğraflı afişini astıran Nusret Gökçe'ye sert tepki İBB'den Galata Meydanı'na fotoğraflı afişini astıran Nusret Gökçe'ye sert tepki         
10:02
"Hava almaya gideceğim" diyen taksiciyi arkadaşları son anda ipten aldı         
09:14
13 şehidimizin ardından ABD'den bir garip açıklama: PKK'nın elinde öldükleri doğruysa kınıyoruz 13 şehidimizin ardından ABD'den bir garip açıklama: PKK'nın elinde öldükleri doğruysa kınıyoruz         
08:21
Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü         
08:16
Sevgililer Günü'nde aşka gelen Şeyma Subaşı, sevgilisiyle en özel anlarını paylaştı Sevgililer Günü'nde aşka gelen Şeyma Subaşı, sevgilisiyle en özel anlarını paylaştı         
07:45
Koronavirüsü yakalanan Demet Akalın: Virüsü Uludağ'da kaptık Koronavirüsü yakalanan Demet Akalın: Virüsü Uludağ'da kaptık         
07:33
Genç oyuncu, Genç oyuncu, "Senden çocuk yapacağım" tehdidi üzerine soluğu savcılıkta aldı         
07:33
Bir aile yok oldu! Annesini öldüren babasını ve babaannesini gözünü kırpmadan vurdu Bir aile yok oldu! Annesini öldüren babasını ve babaannesini gözünü kırpmadan vurdu         
04:27
Çocuklarıyla evi terk eden eşini Sevgililer Günü'nde de ikna edemeyen koca, 'Elveda' yazıp hayatına son verdi Çocuklarıyla evi terk eden eşini Sevgililer Günü'nde de ikna edemeyen koca, 'Elveda' yazıp hayatına son verdi         
20:18
Son Dakika: İki HDP'li vekil hakkında provokatif Gara paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı Son Dakika: İki HDP'li vekil hakkında provokatif Gara paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı         
17:49
Yokuşu çıkamayan tırı ittirmeye çalışan kadın, sosyal medyanın gündemine oturdu Yokuşu çıkamayan tırı ittirmeye çalışan kadın, sosyal medyanın gündemine oturdu         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2021 12:11:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Bağışıklığımızı destekleyen çinko, Covid-19'a karşı da etkili" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei