Bağışıklığın en önemli dostu derin deniz balıkları - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bağışıklığın en önemli dostu derin deniz balıkları - Son Dakika

Bağışıklığın en önemli dostu derin deniz balıkları

16 dakika önce

Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınabilecek önlemlerin başında doğru ve sağlıklı beslenme geliyor. Bu dönemde uzmanlar Omega 3 açısından zengin, içerdiği vitamin ve minerallerle balık tüketmeyi tavsiye ediyor.

Bağışıklığın en önemli dostu derin deniz balıkları, System.String[]

Tüm dünyayı alarma geçiren ve hızla yayılan korona virüsten korunmanın iki yolu var: Evde kalmak ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en kolay formülü ise içerdiği Omega 3, vitamin ve mineraller nedeniyle balık tüketmek.

Ancak dikkat. Bağışıklık kalkanı olarak adlandırılan her balık aynı değil. Uzmanlar, havuz ve çiftliklerde yetişen balıklarla doğal ortamında, yani derin ve temiz denizlerde yetişen balıkların aynı faydayı sunmadığı konusunda hemfikir.

Omega 3 zengini Ton Balığı

Deniz ürünlerinden aldığımız protein, elzem yağlar, vitamin ve minerallere yaşamımızın her döneminde büyük ihtiyaç duyuyoruz diyen BeslenmeUzmanı Berrin Yiğit ; balıkta bulunan Omega-3, kaliteli protein, vitamin ve minerallerin bağışıklık sistemini düzenleyici rollerine dikkat çekiyor.

"Haftada 2-3 gün balık tüketimi, günlük Omega-3 gereksinimini karşılayacaktır" diyen BeslenmeUzmanı Berrin Yiğit; "Özellikle Omega 3 açısından zengin, açık denizlerde yetişen ton balığı, protein açısından oldukça değerli bir besin kaynağı" diyeekliyor.

Günlük 100 ila 300 gram tüketim yeterli

Ton balığı, selenyum, magnezyum, potasyum ve B vitamini kompleksi gibi değerli vitamin ve minerallerinin temini açısından da önemli. Aynı zamanda yağ ve kalori değeri düşük olan ton balığını, sıcak yemeklerde, zeytinyağlılarda ve salatalarda kullanırken, gereksiz kalori alımından da kaçmak mümkün. Vücudumuzun günlük olarak ihtiyaç duyduğu proteinin %30 ila 40'lık kısmını karşılayanton balığı ise, en çok tüketilen besinlerin başında geliyor. Salgınla mücadelede doğru beslenmenin en zengin kaynağı olan ton balığı, günlük 100 ila 300 gram tüketimiyle gerekli Omega-3 ihtiyacını karşılarken, güçlü bir bağışıklık sistemiyle hastalıkların da en büyük düşmanı oluyor.

Aman dikkat…

D vitamini ve doğal Omega-3 bakımından zengin olan ton balığını alırken, dikkat edilmesi gereken noktalar da var. Bunların başında ton balığının nereden sofralarımıza geldiği sorusu var. Okyanus gibi soğuk ve derin sularda yaşayan, doğal ortamlarda beslenen ton balıkları, en doğal Omega-3 kaynağı olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda,

Hint, Atlantik ve Pasifik gibi okyanuslarda yetişen ton balıklarının içeriğinde kesinlikle cıva bulunmuyor.

Berrin Yiğit, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:47 Kaynak: Bültenler

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