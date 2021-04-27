Bağışıklığın sağlanması ancak aşı ile mümkün olabilecek - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Erben, ölümle sonuçlanabilecek bir hastalıktan koruduğu için mutlaka Covid-19 aşısı olunması gerektiğini ve bunu da kişinin sadece kendisi değil ailesini ve toplumu da korumak için yapması gerektiğinin altını çizdi.

Katıldığı televizyon programında, Covid-19 aşıları ve aşılama süreci hakkında bilgiler vererek merak edilenleri anlatan Prof. Dr. Nurettin Erben, aşıların kişinin kendisi ve ailesinin yanı sıra toplumu da korumak açısından hayati önem taşıdığını belirtti. Erben, pandeminin sona ermesi için toplumda yüzde 60 ila 70'lik bir bağışıklığın oluşması gerektiğini, bunun da şu anda ancak aşılama ile mümkün olabileceğini ifade etti.

"AŞILANDIKTAN EN AZ ALTI HAFTA SONRA TAM KORUMA GERÇEKLEŞİYOR"

Aşılamada öncelik konusuna değinen Prof. Dr. Nurettin Erben, pandemi döneminde tüm dünyada öncelikle sağlık kuruluşlarının ayakta kalması açısından sağlık çalışanlarının aşılandığını ve sonrasında da hastalıktan en çok etkilenen grupların risk durumuna göre aşılandığını söyledi. Aşılanan kişilerin önlem almayı bırakmaması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Nurettin Erben, en az altı hafta sonra tam korumanın gerçekleşebileceğini söyledi. Aşılamanın hedefinin toplumda belli bir bağışıklık oluşturmak olduğunu ve aşıya ulaşabilen herkesin aşı olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Nurettin Erben, aşılama sonrasında antikor ölçtürmenin de şu anda gerekli olmadığını kaydetti. Prof. Dr. Nurettin Erben farkında olmadan Covid-19 geçiren kişilerin aşılanmasının olumsuz bir etkisinin olmayacağını da sözlerine ekledi.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR VE GEBELERİN AŞILANMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kronik hastalığı olan bireylerin aşılanmasında alerji öyküsüne dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Nurettin Erben, çoklu alerji öyküsü olan ya da geçmişte bir enjeksiyon sonrasında kendisinde ciddi alerjik reaksiyon gelişen kişilerin hastanede 30 dakika kadar gözlenecek şekilde aşılanması gerektiğini söyledi. Aşı kas içine yapıldığından kan hücrelerinde eksiklik olanlarda ve kanamaya eğilimi olanlarda dikkatli olunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Nurettin Erben, epilepsi (sara) gibi nörolojik hastalığı olanların aşı sonrasında nöbet sıklığı artabileceğinden, kanser hastalarının da akut kemoterapi aldıkları dönemde aşılara yeterli yanıt oluşmayacağından aşının ertelenmesinin önerilebileceğini kaydetti. Prof. Dr. Nurettin Erben, romatolojik hastalıklar gibi otoimmün hastalığı olanların aşılanması gerektiğini ama bu kişilerin hekimlerine danışılarak daha uygun bir zamanda da aşılanabileceklerini ifade etti.

Gebelikte aşılama yapılmasıyla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Nurettin Erben, sıraları geldiğinde gebelere de inaktif Covid-19 aşılarının kendilerini ve çevrelerini korumak açısından yapılabileceğini ve önerildiğini ancak bunun kişilerin isteğine bırakıldığını söyledi. Gebeliğin ilk üç ayında aşılamanın önerilmediğini belirten Prof. Dr. Nurettin Erben, üçüncü aydan sonra aşılamanın yapılabileceğini söyledi. Prof. Dr. Nurettin Erben emziren annelerin aşılanmasında da olumsuz bir durumun olmadığını kaydetti.

(Mısra Ezginur Göçer/İHA)