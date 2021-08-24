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Bağışıklık bilimciler, 1-4 Eylül'de "Avrupa İmmünoloji Kongresi"nde buluşacak - Son Dakika

Bağışıklık bilimciler, 1-4 Eylül'de "Avrupa İmmünoloji Kongresi"nde buluşacak

24.08.2021 13:19
Bağışıklık bilimciler, 1-4 Eylül'de

Bağışıklık bilimiyle ilgili bilim insanlarını bir araya getiren Avrupa İmmünoloji Kongresi'nin (ECI 2021) altıncısı, 1-4 Eylül'de Türk İmmünoloji Derneğinin organizasyonuyla sanal ortamda gerçekleştirilecek.

Bağışıklık bilimiyle ilgili bilim insanlarını bir araya getiren Avrupa İmmünoloji Kongresi'nin (ECI 2021) altıncısı, 1-4 Eylül'de Türk İmmünoloji Derneğinin organizasyonuyla sanal ortamda gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'dan 35 ülkenin ulusal derneklerinin temsil edildiği Avrupa İmmünoloji Dernekleri Federasyonunca (EFIS) her 3 yılda bir düzenlenen kongre, bu yıl EFIS üyesi Türk İmmünoloji Derneğince üstlenildi.

Kovid-19 salgını ve yer yer süren seyahat kısıtlamaları sebebiyle sanal ortamda düzenlenecek kongrenin başkanlığını, Türk İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Günnur Deniz üstlenirken, Bilimsel Program Komitesi Başkanlığını ise Türk İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. İhsan Gürsel yürütecek.

60 farklı ülkeden 550 bilim insanının konuşma yapması planlanan kongrede, geçen 3 yılda bağışıklık bilimi alanında öne çıkan gelişmeler 106 farklı oturumda tartışılacak.

Açılış konuşmasını Nobel Ödüllü İngiliz Bağışıklık Bilimci Prof. Peter J. Ratcliffe'in yapacağı kongrede, Nobel Ödüllü Prof. Jules A. Hoffmann, Francis Crick Enstitüsü baş araştırmacılarından Prof. Brigitta Stockinger ve İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Cezmi Akdiş de yer alacak.

Aşı geliştirme çalışmaları ele alınacak

Kongrede, Amerika'dan Rusya'ya, İngiltere'den Almanya'ya yapılan aşı geliştirme çalışmaları detaylı olarak ele alınacak.

Dr. Özlem Türeci ile birlikte geliştirdikleri mRNA aşısıyla salgınla mücadelede büyük rol oynayan Prof. Dr. Uğur Şahin'in de kongrede konuşma yapması planlanıyor.

Ayrıca kongrede, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesinden Prof. Dr. İhsan Gürsel'in geliştirdikleri ve klinik deneme aşamasındaki yerli VLP aşısıyla ilgili güncel sonuçlar da paylaşılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kongre Başkanı Prof. Günnur Deniz, 4 ana bölümden oluşacak programdaki oturumların, hem temel bağışıklık bilimindeki gelişmeleri hem de bu gelişmelerin enfeksiyonlardan kansere farklı hastalıkların tedavisindeki uygulamalarını kapsayacak şekilde planlandığını belirtti.

Deniz, Kovid-19 salgınının farklı yönleriyle ele alınacağı oturumların da kongrenin önemli bir kısmını kaplayacağına işaret ederek, bu oturumlarda hem Kovid-19'a dair öğrenilenlerin gözden geçirileceğini hem de aşılar hakkındaki en güncel verileri takip etme fırsatları olacağını aktardı.

Prof. Dr. Deniz, ECI 2021 sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, ECI- Kongre Lokal Düzenleme Kurulu ve Türk İmmünoloji Derneğince başlatılan "Bağışıklığımızı Tanıyalım Toplumsal Farkındalık Projesi" ile immün sistemin genel olarak topluma tanıtılması ve bağışıklık sistemi hakkında farkındalık yaratılmasının amaçlandığını kaydetti.

Kongreyle ilgili detaylı bilgiye "www.eci2021.org" adresinden erişilebiliyor.

COVIRAN Bereket, Kongre, Eylül, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağışıklık bilimciler, 1-4 Eylül'de 'Avrupa İmmünoloji Kongresi'nde buluşacak - Son Dakika


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